Olimpijski objekt je nuja

Atletska zveza Slovenije je že izpolnila normo za maratonski tek na svetovnem prvenstvu leta 2017 v Londonu. V torek je skupščina AZS namreč trajala kar sedem ur, od 16.30 do 23.30, besednega klekljanja pa je bilo dovolj za rekordno ornamentirano idrijsko čipko. Šalo na stran, preidimo k dejstvom. Najpomembneje je to, da je bil na volitvah za novega predsednika AZS, no, to funkcijo je sicer opravljal že od 20. januarja, izvoljen Roman Dobnikar. Tokrat bo imel štiriletni mandat, od 61 glasov delegatov skupščine jih je dobil 43. Drugi kandidat, Andrej Kocič, jih je zbral 18.



Roman Dobnikar stavi na vrhunsko raven atletike, pri tem pa misli skrajno resno. Petindvajset atletov v vrhunski, mednarodni in vmesni selekciji je konec februarja letošnjega leta namreč podpisalo pogodbo z Atletsko zvezo Slovenije, skupaj pa so bile oštevilčene na 215.000 evrov. Ta vsota je bila dvajset odstotkov višja kot v preteklih letih. A temelj slovenske atletike ni v kleti, temveč v pritličju, klubskem in tudi infrastrukturnem. »Infrastruktura je res pomembna zato, da bodo namreč naši atleti in trenerji imeli kje delati. Tu absolutno vidim naše znanje, naše poznavanje snovi in dobre odnose z župani. Ti tudi mene prepoznavajo kot dobrega predsednika, z njimi imam dobre izkušnje in povsod, kamor sem pristopil, so mi odprli vrata. Strukturna sredstva so na ravni države omejena, na lokalnih ravneh pa jih še je nekaj. Prepričan sem, da bom s svojo energijo, pa tudi z obiski, lahko prispeval, da bodo tudi lokalna okolja nekaj storila za naše klube in s tem za naše objekte. Seveda v prvi vrsti za Ljubljano in potem navzdol do najmanjšega kluba,« je nadaljeval Roman Dobnikar.



Nova dvorana



No, ko smo že pri prestolnici, tam se načrtuje gradnja nacionalnega atletskega središča. Tako za atletiko pod milim nebom kot tudi pod dvoranskim stropom. »Menim, da v centru Slovenije potrebujemo vrhunski olimpijski objekt, ne gre za to, da bi Ljubljano porivali v ospredje, sploh ne. Gre za to, da mora biti odprta vsem Slovencem,« je navrgel, mi pa smo pri tem omenili Celje, ki ima izjemno atletsko tradicijo in tudi zdajšnjo kakovost. »Lahko je tudi v Celju, podprl bom vsako lokacijo, najdlje pa je zdaj z zadevami v Ljubljani. Mestna občina Ljubljana je od Slovenskih železnic lastniško pridobila zemljišče, na katerem je atletski stadion v Šiški. Pripravlja se projektna dokumentacija, za leto 2017 so že zagotovljena začetna sredstva. Dejanska gradnja se bo začela v letu 2018. Tam bo tudi nova dvorana, atletska steza na odprtem pa bo prenovljena,« je povedal. Predsednik AZS Roman Dobnikar je o proračunu, približno milijon evrov, dodal: »Takšnega načrtujemo tudi za naprej. V primeru, da nam bo država ali Fundacija za šport sredstva zmanjšala, pa bomo morali povečati komercialna.« Andrej Kocič, ki mu ni uspelo s predsedniško kandidaturo, je na koncu ugotavljal: »Celotna kampanja je potekala korektno, šlo je pač za predstavitev različnih mnenj. Atletski klubi so se odločili, kakor so se, čestitam izvoljenemu predsedniku, ekipi in jim želim veliko uspehov tudi v prihodnje. Slovenski atletiki želim res vse najboljše.«