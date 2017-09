Olimpiji povrniti ugled

LJUBLJANA – »V Petrolu smo dobili pravega partnerja, ki nam bo, če bo treba, navil ušesa,« je Roman Lisac v značilnem slogu zablestel na predstavitvi košarkarjev Petrol Olimpije. Ekipa je godna za naskok na lovorike in beg od dolgov, tako menijo arhitekti nove Olimpije. »Za nami je pestro poletje. Med dopusti sem odločal tudi o tem, ali igralec cenovno ustreza naši klubski politiki ali ne. Vedite: striktno se držimo proračunskih okvirov, od tega ne odstopamo,« je bil jasen predsednik kluba Tomaž Berločnik, ki je bil po koncu lanske sezone imenovan za novega prvega moža ljubljanskih košarkarjev. Ob izvolitvi je napovedal določene spremembe, ki so se zgodile – tudi menjavo direktorja. Dozdajšnji prvi mož Matevž Zupančič je postal svetovalec uprave, ki pa ga bo Lisac (upravni odbor ga je podprl soglasno) zaposloval z nalogami po potrebi.

Nič od Sagadina Berločnik je poudaril, da se od imenovanja za predsednika Olimpije ni slišal z Zmagom Sagadinom (prej pač), hkrati pa je izrazil tudi polno podporo glavnemu trenerju Gašperju Okornu. Na naše vprašanje in opazko, da se Okornu pogodba izteka, pa je predsednik odvrnil, da že razmišlja o podaljšanju sodelovanja z nekdanjim perspektivnim sodnikom, danes pa trenerjem.

Doma in na tujem

Berločnik je potrdil, da so sponzorji obljubili triletno zvestobo klubu, za nameček pa se je druščini podpornikov pridružil še A-Cosmos. »Veseli smo, ker smo se vrnili med podpornike Telekom Slovenije,« je izpostavil Berločnik, ki je razkril, da bo imel klub okoli 2,1 milijona proračuna na leto. Za ekipo je namenjenega pol milijona, dober milijon za delovanje mlajših selekcij in operative, preostanek za sanacijo dolga. Novi šef je tudi napovedal, da se bo v prihodnjih letih višal proračun za člansko vrsto z željo, da se ekipa približa evroligi, kjer je zadnjič igrala v sezoni 2012/13. V novi sezoni, ta se s superpokalom začenja danes v dvorani Tivoli, tekmec pa je Krka, želijo zmaji potrditi dominacijo doma, v regionalni ligi ABA pa želijo biti uvrščeni v prvo polovico. V Evropi bi jih zadovoljila vsaka zmaga v Fibini ligi prvakov. Izvedeli smo tudi, da je Roman Lisac s klubom sklenil štiriletno pogodbo. »Šel bom, če bo treba. Mene ne bo treba siliti ali metati ven. Ko bom presodil, da ne koristim več klubu, se bom poslovil. Se pa priporočam za nekaj miru in priložnost, da pokažemo, kaj želimo narediti iz tega kluba. Tu sem, da sem na voljo članski ekipi, predvsem da vrnemo Olimpiji načeti ugled,« je bil neposreden Lisac.