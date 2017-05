Olimpija zapravila prvo zaključno žogo proti Rogaški

ROGAŠKA SLATINA – Košarkarji Uniona Olimpije niso izkoristili prve zaključne žogice za zmago v državnem prvenstvu. V tretji tekmi finala lige Nova KBM je Rogaška pred svojimi gledalci slavila z 82:72 (26:19, 46:40, 66:50) in rezultat v zmagah znižala na 1 : 2.

Ekipi igrata na tri zmage, četrta tekma pa bo v sredo v dvorani Tivoli.

Rogaška se poteguje za prvi naslov državnega prvaka Slovenije, Union Olimpija pa za svojega šestnajstega, prvega po 2009.

Gostitelji so ob bučni podpori s tribun vprašanje zmagovalca rešili v zaključku tretje četrtine, ko so prišli do rekordnih 18 točk naskoka. Te prednosti zeleno-beli niso več uspeli znižati, tako da je bil zmagovalec znan že dobrih pet minut pred koncem (74 : 61).

Pri domačih so imeli štirje igralci dvomestno število točk - Leon Šantelj 17 točk, met iz igre 7:10, Taylor Johns 16 točk, 9 skokov, Tadej Ferme 16 točk, 5 podaj, 4 skoke, Darwin Davis 14 točk, 9 podaj, v vrstah Uniona Olimpije pa sta največ točk dosegla Devin Oliver 15 točk, 7 skokov in Brandon Jefferson 13 točk, 5 skokov.