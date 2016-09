Olimpija z Okornom po moško

Minulo sezono so v regionalni ligi košarkarji Olimpije končali z zmago proti Partizanu (118:115, štirje podaljški). Novo poglavje v 16. sezoni regionalne lige pa so zmaji začeli s porazom, 86:85 proti Mega Leksu. Zdi se, da so bili navijači in privrženci Olimpije bolj veseli poraza kot tiste zmage marca letos. Nova Olimpija, občutno se vidi rokopis trenerja Gašperja Okorna, je na gostovanju vodila vso tekmo, kihnila pa v zadnji minuti in pol. Mega Leks, aktualni podprvak lige ABA iz minule sezone, je ponujeno vzel z obema rokama in prišel do dveh točk. »Čestitam Megi za zmago. V drugem polčasu smo delali vse to, česar ne bi smeli. Naša igra je bila taka, kot je želel domačin. Ko nas je Mega prvič ujela, smo imeli odgovor, v drugem primeru žal ne. Pojavili so se težave. Iz tega se moramo kaj naučiti. Nisem zadovoljen,« je bil odločen Okorn, ki mu je v uteho dober umetniški vtis. Očitno je Gašperju Okornu v mesecu in pol uspelo igralcem vcepiti nepopustljivost in agresivnost, ki smo ju lani tako pogrešali. Tudi zato se bodo začeli v Stožice vračati gledalci.



Pivovarna in zavarovalnica



V oči bode osem izgubljenih žog, ki sta jih družno izgubila mlada asa Blaž Mesiček in Jan Barbarič, Olimpija jih je skupaj tekmecu podarila 19. A tudi te izgubljene žoge Jana in Blaža so naložba za prihodnost. Mesiček je odigral sploh prvo uradno tekmo po posegu na hrbtenici. Njegova igra hrabri in namiguje, da bi to lahko bila njegova sezona. Izkazalo se je, da so imeli zmaji srečno roko pri izbiri organizatorja igre. Brandon Jefferson je v Sremski Mitrovici razigral sebe in ekipo, tekmo pa sklenil pri 21 točkah in štirih podajah. Olimpija ima spet branilca, ki lahko zadene vse proste mete (v sedmih poizkusih je zbral prav toliko zadetkov). »V prvem delu smo igrali premehko in nervozno. A prave ekipe zmagajo tudi takrat, ko ne igrajo sijajno. Z obrambo in energijo smo spreobrnili potek tekme, na koncu smo obranili še zadnji napad,« je bil zadovoljen domači trener Dejan Milojević, ki je pet minut namenil slovenskemu reprezentantu Vlatku Čančarju. Omeniti velja še to: Mega Leks v ligi ABA velja za najbolj nadarjeno ekipo, klub pa vodi (se razume neformalno) vplivni zastopnik igralcev Miško Ražnatović. Da klub deluje, kot deluje, sta v pomoč tudi slovenski podjetji – Pivovarna Zlatorog in Zavarovalnica Triglav. V dvorani v Sremski Mitrovici se bohoti gigantski napis z reklamo za slovensko pivo (ki ga imajo pod kontrolo pri Heinekenu), zavarovalničarji pa se reklamirajo na dresu. Da je Mega Leksu lažje, so našli sponzorja še v Grčiji (Piraeus Bank).

Krka proti Makedoncem



Danes ob 17. uri v ligi ABA začenjajo tudi igralci novomeške Krke, ki v 1. krogu v Novem mestu gostijo makedonsko ekipo Karpoš Sokole. »Kljub temu da so novinci v ligi, imajo Karpoš Sokoli v svojih vrstah kar nekaj kakovostnih in izkušenih igralcev. Še posebno nevarni so v tranziciji in pri metu z razdalje, kjer lahko zadevajo prav vsi igralci. Svojo kakovost in nepopustljivost so prikazali že v finalu makedonskega superpokala proti MZT. Pred nami je zelo težka tekma, verjamem pa, da bo publika naš šesti igralec in da se bomo na koncu vsi skupaj veselili,« je pred tekmo dejal trener Krke Dejan Mihevc.