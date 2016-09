Olimpija v težavah

LJUBLJANA – Takoj po koncu reprezentančnih akcij so se igralci razbežali na vse konce in kraje, kjer jih že nestrpno pričakujejo po klubih. Moštva pospešeno igrajo tekme in pilijo formo. Union Olimpija in Krka se zavzeto pripravljata na start regionalne lige, ki se bo kakopak igrala. V minulih mesecih je bilo precej groženj, a je očitno, da je Fiba, svetovna košarkarska zveza, streljala s slepimi naboji. Njene grožnje so se razblinile kot milni mehurčki. Klubi, ne le Krka in Olimpija, so pragmatični – igrali bodo v ligi, ki omogoča mednarodno primerjavo, za nameček pa regija plača sodnike in zagotovi televizijski prenos. Tega doma v taki meri preprosto ni, pa če je to komu prav ali ne. To je dejstvo. Tak status regionalni ligi je pred leti priborilo vodstvo z Romanom Liscem na čelu.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«