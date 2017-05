Olimpija v finale po drami v Stožicah

LJUBLJANA – Košarkarji Uniona Olimpije so v drugi tekmi polfinala končnice premagali Krko z 82 : 81 in se uvrstili v finale, ki se bo igral na tri zmage. Drugi finalist bo zmagovalec dvoboja Zlatorog – Rogaška, po prvi tekmi pa so v prednosti Laščani. Prva tekma finala je na sporedu 16. maja, prednost domačega terena pa bo pripadla Zlatorogu oziroma Rogaški. Za Ljubljančane je to že 23. uvrstitev v finale državnih prvenstev, zadnjič pa so bili prvaki leta 2009. Olimpija ima celo priložnost za 'dvojno krono', saj je februarja že osvojila slovenski pokal.

Olimpija je z izjemo uvodne minute vodila vso tekmo, v 25. minuti celo 57 : 39, na koncu pa je o zmagovalcu odločala ena žoga. Odločilne točke za Olimpijo je dosegel Brandon Jefferson, najprej trojko za 80 : 77 ter nato dva prosta meta za 82 : 79.

Udarno navezo Olimpije so tokrat tvorili Jefferson (19 točk, trojke 3/6), Mirko Mulalić (17 točk, trojke 3/5) ter Devin Oliver (16 točk, 10 skokov, 4 podaje), pri Krki pa sta največje breme nosila Ronald Curry z 22 točkami (trojke 4/6) ter Marko Luković (19 točk, 10 skokov).