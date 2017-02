Olimpija prekinila sušo naslovov

DOMŽALE – Košarkarji Uniona Olimpije so prekinili več kot triletni post osvajanja naslovov. V finalu zaključnega turnirja pokala Spar v Domžalah so po podaljšku premagali Krko s 86 : 81. Za Ljubljančane je to jubilejni 20. pokalni naslov in prva lovorika, ki so jo osvojili po oktobru 2013 oziroma 1230 dneh ali 175 tednih. Tedaj so bili najboljši v slovenskem superpokalu v Portorožu, ko so premagali prav tako Krko, istega leta februarja so nazadnje zmagali v slovenskem pokalu (v Mariboru so premagali Krko), državnega naslova pa nimajo že od 2009. Union Olimpija ima skupno 37 domačih naslovov; 15 državnih prvenstev, 7 superpokalov in 20 pokalnih lovorik.

Krka se je morala s porazom posloviti od niza treh zaporednih naslovov pokalnega zmagovalca. S 15 domačimi lovorikami ostaja druga najboljša slovenska ekipa in najuspešnejša zadnjega desetletja. Je sedemkratni državni prvak, petkrat je osvojila superpokal in trikrat pokal.

Finale je bil nadvse zanimiv in borben, o zmagovalcu pa so odločale malenkosti. Tudi podaljšek je bil napet do zadnjega trenutka. Krka je s trojkami držala ravnotežje, Olimpija pa je na plečih Nikole Jankovića prišla do zmage. Janković je upravičeno postal najboljši igralec zaključnega turnirja; v polfinalu proti Zlatorogu je dosegel 27 točk, v finalu pa kar 33 (met iz igre 13 : 18) in zbral še 10 skokov (indeks 34).

V Domžalah so v soboto in nedeljo potekali tudi zaključni boji v minipokalu Spar za igralce do 13 let. Domača zasedba je tretjič v zgodovini in drugič zapored osvojila to tekmovanje. V finalu je premagala Grosuplje s 65 : 42, za najboljšega pa je bil izbran član zmagovalne ekipe Helios Suns Urban Klavžar, ki je v finalu dosegel 29 točk.