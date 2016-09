Olimpija novo sezono otvorila z nesrečnim porazom

SREMSKA MITROVICA – V uvodnem krogu košarkarske lige Aba je Union Olimpija na gostovanju pri Mega Leksu doživela poraz s 85 : 86 (25 : 18, 50 : 38:74 : 67). Zmaji so tako v sezono 2016/17 stopili z nesrečnim porazom. Na gostovanju pri Mega Leksu so bili vseh 40 minut blizu zmagi, imeli vse do konca tesno prednost, nato pa je ljubljanski kolektiv, ki je še naprej v kadrovski in organizacijski krizi, v končnici doživel še tesen poraz v premieri v tekmi lige Aba.

Ljubljančani so bili vse do zadnje minute v rezultatski prednosti, v zadnji minuti pa je Blaž Mesiček najprej zgrešil met, nato napravil prekršek nad Ognjenom Jaramazom, ki je bil nezgrešljiv s črte za proste mete in gostitelje približal na točko. Brandon Jefferson, z 21 točkami najbolj razpoložen košarkar na terenu, je nato zgrešil morda odločilni met in po prekršku Nikole Jankovića je Alpha Kaba zadel prosta meta za gostitelje, ki so glede na pokazano na parketu tudi nekoliko nenadejano prišli do prvih dveh točk. Mesiček je imel v končnici sicer še zadnji met, a žoga ni našla poti do zmage Ljubljančanov v uvodni tekmi nove sezone.

Popravni izpit Ljubljančane čaka v ponedeljek, ko bodo v prestolnici gostili novomeško Krko, tekma pa bo imela dodaten naboj, saj tekma šteje tudi za državno prvenstvo.