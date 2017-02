Olimpija je zdaj odvisna le od župana Jankovića

Hokejisti Olimpije so sinoči na gostovanju pri Orlih v češkem Znojmu zaključili svojo sezono v razširjenem avstrijskem prvenstvu – ligi EBEL. Zaradi kroničnih finančnih in organizacijskih težav edinega slovenskega predstavnika v tem tekmovanju so njegovi privrženci spet spremljali klavrne rezultate, zasedli so predzadnje, enajsto mesto, zadnji je madžarski Fehervar. To je vsaj kozmetični športni popravek, potem ko so bili lani in predlani zadnji, leta 2014 so bili prav tako enajsti, še leto prej pa deveti. Trener Bojan Zajc bo zdaj svojim varovancem, ki so v težkih razmerah kazali veliko ambicioznosti in borbenosti, namenil teden počitka, potem pa se bodo zeleno-beli pripravljali za tekme končnice državnega prvenstva, kjer branijo naslov prvaka. »Počakati moramo, kdaj bomo sploh igrali državno prvenstvo. V najboljšem primeru bo to 18. marca. Odvisno je od Jesenic, ki jim želim, da pridejo čim dlje v alpski ligi oziroma jim želim naslov prvaka, kar bi bilo za slovenski hokej zelo pozitivno. Od tega je odvisno, kdaj bomo igrali,« je dejal Zajc, ki računa, da bodo tudi za domači del sezone v klubu ostali vsi igralci: »Preprosto, prestopni rok je končan in igralci nimajo kam iti. Ostali bodo do konca sezone, zadnji mednarodni prestopni rok je bil 15. februar. Uradno torej ne morejo nikamor prestopiti.« No, marsikoga bi lahko odgnale zamude z izplačili plač in negotove razmere v klubu. Tudi zaradi tega bo Zajc spet potil krvavi pot, da bo ustrezno motiviral moštvo. »Letos sem že diplomiral iz motivacije in psihologije. Res smo preživljali težke čase in še vedno ni vse urejeno, ampak v težkih časih se pokažejo pravi karakterji. Vedno sem govoril, da bo dobro delo poplačano. Nismo bili najbolj kakovostna ekipa, smo bili pa z naskokom najbolj srčno moštvo,« zatrjuje 51-letni trener Olimpije.



Prepričati sponzorje in EBEL



Bojan Zajc ostaja velik optimist glede prihodnosti Olimpije: »Seveda so tudi sponzorji prepoznali bojevitost te ekipe in verjamem, da se nam obeta veliko boljša prihodnost in da gredo stvari v pravo smer. Res pa je, da nas čaka največja borba zunaj ledenih površin. Prepričati bomo morali vodstvo lige EBEL, da bomo lahko konkurenčni in da se bodo stvari izboljšale. Predvsem tu mislim na izplačilo vseh dolgov. Druga stvar pa je prestrukturiranje kluba in okrepitev samega vodstva. Treba je postaviti prave ljudi na prava mesta, da se ve, kdo je za kaj odgovoren.« V odsotnosti predsednika kluba Marka Popoviča, ki je ta mesec začel opravljati službo v Črni gori in kljub napovedim na začetku februarja ni niti sklical in izpeljal skupščine kluba, je vse skupaj še toliko težje. Zato v zmajevem gnezdu vse upe polagajo v poteze ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki je že prepričeval direktorja lige EBEL Christiana Feichtingerja, naj Olimpijo zadrži v svojem tekmovanju, saj da se bo gmotni položaj kluba občutno popravil. To pričakuje tudi kapetan in reprezentant Aleš Mušič, ki je letošnjo sezono začel z zamudo, saj je čakal na poplačilo dolgov iz preteklosti. »Glede na to, da se je župan vključil v takšni vlogi, vsi verjamemo, da se bodo stvari spremenile. V kratkem pa bomo videli, kaj se bo zgodilo. Verjamem ljudem, ki se tukaj trudijo. Vse skupaj je težko. Lažje bi bilo, če bi imeli razprodano dvorano in bi ljudje dali teh pet evrov za vstopnico. Ampak na žalost ni tako, težko je pripeljati sponzorje. Ogromno je športov v Sloveniji, v katerih športniki dosegajo res vrhunske rezultate, vsi pa se borimo za iste sponzorje. Mogoče bi se moralo kaj spremeniti, na primer z olajšavami za podjetja, ki sponzorirajo šport. Ampak to ni naša domena, za to bi se morali zavzeti drugi. Sicer ne vem, kaj nas Slovence čaka v športu v prihodnjih petih letih,« se sprašuje Aleš Mušič, ki bo ne glede na razplet vztrajal do konca sezone. Navsezadnje mora poskrbeti za čim boljšo formo pred pripravami slovenske reprezentance na svetovno prvenstvo elitne divizije, ki bo maja v Parizu in Kölnu.