Olimpija izgublja tekme po tragikomičnem urniku

LJUBLJANA – Zmage se med seboj razlikujejo, čeprav morda štejejo enako. To so na svoji koži občutili tudi košarkarji Zlatoroga, ki so v 5. krogu državnega prvenstva prvič v zgodovini zmagali v ljubljanski dvorani Stožice. Z rezultatom 81:74 so premagali Union Olimpijo, za katero je peklenska turneja. V desetih dneh je odigrala štiri tekme v treh državah ter obiskala pet mednarodnih letališč. To je ritem, primeren za ekipo, v kateri prednjačijo šolani igralci, ki ne potrebujejo bazičnega treninga, ampak le pripravo na tekmeca in piljenje detajlov. Današnja Olimpija je vse prej kot to in daleč od idealnega moštva. Za nameček se je drži še smola, saj po tekočem traku izgublja gostujoče tekme v regionalni ligi ABA zgolj za točko; v nedeljo se jim je to primerilo že četrtič. Na ponedeljkovo tekmo so košarkarji Olimpije prišli praktično z letala, ki je na poti iz Skopja pristalo na brniškem letališču nekaj minut čez 16. uro. Ob pol šestih so bili igralci v dvorani, kjer jih je na recepciji pričakala malica. Čez dobro uro so se z razdraženimi želodčki in neprimerno pripravljeni udarili z Laščani, ki so bili prevelik zalogaj. Ali res ni bilo primernejšega termina, se sprašujejo mnogi in s prstom kažejo na Košarkarsko zvezo Slovenije. Pa se zdi, da gre zadnji zaplet bolj na račun zmajev kot pa zveze, ki ima v zadnjem mesecu preveč dela sama s sabo.

