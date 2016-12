Olimpija izgubila dragulj in ostala brez 200.000 evrov

Ko Blaža Mesička v nedeljo zvečer ni bilo v ekipi Uniona Olimpije, so mnogi pomislili, da je zbolel, ali pa izpustil tekmo zaradi težav s hrbtom. Nič od tega. V klubu so se zavili v molk, v prazno je zvonil tudi telefon Blaževega zastopnika Benjamina Steviča. Zdelo se je, da za tako odklonsko vedenje ni kriva poškodba. Dobro obveščeni pa so vedeli povedati, da je Blaž zapustil Olimpijo, kariero da bo nadaljeval v Italiji. »Res je. To lahko potrdim. Blaž se seli v ekipo italijanskega prvoligaša Brindisija. V 24 urah bo s klubom sklenil pogodbo. Menim, da smo se odločili prav, Blaž pa je dobil priložnost za razvoj v okolju, ki je najbolj primerno za to,« je včeraj okoli 12. ure začel svojo zgodbo Stevič, ki bedi nad kariero 19-letnega Mesička. »Italijani so nam ponudili tak predlog pogodbe, ki se ne odbija,« je še dodal Stevič, ki bo z Mesičkom danes ali jutri odpotoval na italijanski jug. Da bi bilo to lahko preveč naporno in neugodno okolje za Blaža, se Stevič ne boji. »Gre za izjemno organiziran klub, ki ga vodi nekdanji predsednik italijanske zveze, zdajšnji trener Romeo Sacchetti je leta 2015 osvojil trojček lovorik, na klopi Sassarija je postal državni, pokalni in superpokalni prvak,« je svojo odločitev podkrepil igralčev zastopnik. Kljub temu pa Mesiček in Stevič nimata razloga, da bi se pritoževala nad razmerami v Olimpiji. V tej sezoni je trener Gašper Okorn Blažu namenil dostojno vlogo, tudi kakšna tekma se je izgubila na ta račun. A to je cena, ki se jo plača, ko razvijaš košarkarski biser.



V Olimpiji so manj srečni ob podajanju svoje plati zgodbe. Mesiček je odšel iz kluba, ne da bi se poslovil od soigralcev. Stevič ob tem zagotovi, da je Blaž poslal kratko telefonsko sporočilo trenerju Okornu in se tako poslovil. V Olimpiji (o odhodu igralca jih je prek elektronske pošte obvestil agent) jim je tudi hudo, ker je košarkarjev agent izkoristil neroden položaj kluba. Zmaji so Mesičku dolgovali dobrih 7900 evrov. Dovolj, da je lahko prekinil pogodbo (veljala je do junija 2019) brez odškodnine. »Zavedamo se, da Blažu nismo izplačali v minuli sezoni, kar bi morali. Še danes nam to onemogoča postopek enostavne prisilne poravnave. Letos so bila izplačila redna,« nastalo situacijo obžaluje direktor Matevž Zupančič, ki je pričakoval, da bo Stevič vendarle ravnal malce drugače. »Tudi zato, ker je Olimpija poskrbela za Blaža, ko je bil operiran in se je vračal,« pristavi Zupančič. »Bi pa spomnil, da Olimpija svoj čas ni plačevala Blaža, tudi prispevki niso bili poravnani, zato zdravstveno zavarovanje ni bilo urejeno,« ne ostaja dolžen Stevič.



Nad odločitvijo Blaža Mesička je bil presenečen tudi ljubljanski župan Zoran Janković, ki je včeraj zjutraj le dobil SMS z obvestilom, da Mesiček na domuje več v Olimpiji. »Včasih so igralci kar drli v Olimpijo, ker so vedeli, da bodo pri Zmagu Sagadinu napredovali. Če so šli skozi Sagadinov dril, so bili sposobni igrati kjer koli,« se je Janković spomnil na dobre stare čase. Od stare slave in obljub se ne da več živeti. Mesiček, ki ni prvi, bojimo pa se, da niti ne zadnji, je šel svojo pot. Klub pa je s tem izgubil denar, ki ga krvavo potrebuje. Po nekaterih podatkih bi morali Italijani za predčasen odhod Blaža iz Ljubljane odšteti 200.000 evrov odškodnine. Bodo iz solidarnosti le namenili vsaj tolažilni znesek Olimpiji? V vsakem primeru bo to slaba uteha.