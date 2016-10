Okornova Olimpija čaka petične Ruse

LJUBLJANA – Po treh tekmah v regionalni ligi ABA in uvodnem obračunu v domačem prvenstvu nocoj ob 20.30 v dvorani Tivoli Union Olimpijo v peti tekmi sezone čaka najtežji zalogaj: v prvem krogu evropskega pokala v Ljubljani gostuje ruski Lokomotiv Kuban, v lanski sezoni udeleženec finalnega turnirja evrolige! »Bolj pomembna kot današnja tekma je petkova, ko igramo na Polzeli pri Hopsih,« je začel trener Olimpije Gašper Okorn, ki je z ekipo opravil trening v Tivoliju. Stožice so zasedene, saj tam gostuje kanadski cirkus. Okorn cirkusa nima, se pa zdi, da je včasih na treningu kot krotilec levov, pri vodenju ekipe pa bi mu prav prišlo tudi metanje nožev ali požiranje oziroma bruhanje ognja. Pa saj to slednje mu gre. Ko smo ga gledali na včerajšnjem treningu, je igralce energično vzpodbujal, ustavljal akcije, jih popravljal. Vidi se, da ni prišel v Olimpijo le po denar, ampak z gorečo željo, da iz te ekipe nekaj naredi. Ni mu vseeno, kako so videti na parketu. Tudi zato je ponorel prejšnji teden, ko si je njegova »proizvodnja« dovolila blamažo proti Krki. »Vidi se, da so besede padle na plodna tla, odnos se je popravil,« se pohvali, da je ekipa dobro reagirala po jezikovi juhi. Ne bi imel nič proti, če bi bil start v sezono boljši. A časa za razmišljanje, kaj bi bilo, če bi bilo, preprosto nima. »Spim mirno, po sedem ur na noč, nisem utrujen,« v kali zatre natolcevanje, da mu ritem tekem lahko pride do živega. »Časa za trening ni. Danes Rusi, potem en dan za regeneracijo. V petek sledi tekma domače lige, v soboto zjutraj bomo že na avtobusu za Beograd. To je naš ritem. Igralcem sem pojasnil, kaj jih čaka. Nekateri stokajo že od 16. avgusta, ko so stopili z letala,« v svojem slogu razlaga Okorn, ki bo šel danes v boj brez Semena Saškova in Dušana Mlađana, ki še nista nared za največje napore.



Rusi s po dvema na vsakem mestu



»Počasi gradimo in se borimo, pravi bomo po božiču,« nadaljuje Okorn, a ne išče alibijev. »Od igralcev zahtevam, da ne delajo razlik med tekmeci. Danes je to Kuban, ki je v lanski sezoni igral na finalnem turnirju evrolige, v petek gostujemo na Polzeli. Zame so vsi enaki, hočem enak pristop od svojih igralcev,« razkriva, kaj jim želi vcepiti v glavo. Vsem je jasno, da je Lokomotiv favorit. Ekipa je prevetrena, a še vedno vrhunska. Na klopi sedi 49-letni Grk Fotsis Katzikaris, v zasedbi so štirje ruski reprezentanti Jevgenij Baburin, Vladimir Ivlev, Andrej Zubkov in Dmitrij Hvostov, ton igri pod košem dajeta Američana Kenny Gabriel (prišel iz Turčije) in Kevin Jones (v minuli sezoni igral v dresu Partizana). Iz Izraela sta v Rusijo prišla še dva Američana, Matt Janning in Taylor Rochestie, ne smemo pa pozabiti niti izkušenega NBA-jevca Mardyja Collinsa, ki je Francijo letos zamenjal za Rusijo. »Lokomotiv premore vrhunsko zasedbo, na vsakem igralnem mestu sta po dva izvrstna košarkarja. Pripravili smo se na njih. Ko se nam kaj ponudi, bomo to zgrabili z obema rokama,« še doda Okorn na temo Lokomotiva, ki je po njegovem mnenju najboljša ekipa v skupini D, kjer poleg Rusov in Ljubljančanov nastopajo še španska Valencia, izraelski Hapoel Jeruzalem in nemški Ulm.