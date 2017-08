Okorni ruski medved ušel zanki

KRAKOV – Splošne slovenske nravi se ne da spremeniti, takšne ali drugačne. Vztrajanje, da je Rusija, olimpijski zmagovalec iz leta 2012 in leto pozneje evropski prvak, odbojkarska velesila in da je poraz Slovenije v 2. krogu evropskega prvenstva z 0:3 (-25, -28, -22) nekakšna posledica hierarhične moči, zaradi katere je treba opravičevati poraz, seveda praktično ne vzdrži kritike. Saj so tudi slovenski odbojkarji evropski podprvaki in de facto člani elitne skupine svetovne lige, sila. Roko na srce, silnega in okornega ruskega odbojkarskega medveda je v dvoboju s Slovenijo rešila sreča, varovanci selektorja Slobodana Kovača so v končnicah nizov, v prvem so zapravili dve, v drugem pa štiri zaključne žoge, storili napake, ki so tehtnico nagnile tekmecem v prid. Blok ruskih orjakov ob mreži je bil prevečkrat neprebojen, v odločilnih trenutkih je bilo tudi nekaj slabih slovenskih sprejemov ruskih začetnih udarcev.

Če bi slovenski odbojkarji dobili samo eno od končnic nizov, bi se tekma končala drugače.

Le kakšna poteza ali dve sta manjkali, pa bi se zmage, ker bi se Rusov po zaostanku v nizih lotil igralski in psihični pritisk, veselila Kovačeva vrsta. Tudi tokrat je na mestu korektorja tekmo odigral Tonček Štern, Mitja Gasparini namreč ni slekel trenirke, da bi vstopil na igrišče, Štern pa je bil s 14 točkami najučinkovitejši v slovenski reprezentanci. Alen Šket jih je prispeval trinajst, v igri pa je bilo za pogrešati kakšen slovenski blok več. »V končnicah nizov smo bili preslabi. Vse bi lahko bilo drugače, če bi na koncu bolj resno pristopili k stvari, če bi imeli več zbranosti. Če bi dobili samo eno od teh končnic, bi se tekma končala drugače. Nam pa je vlila nov optimizem. Pokazali smo veliko boljšo predstavo kot proti Španiji, in če bomo tako igro kazali tudi na drugih tekmah, z dodatkom boljše končnice, lahko pridemo visoko. Bolgarov se ne bojimo, niso nič posebnega, mislim, da se bomo proti Bolgarom veselili zmage,« je optimističen bloker Jan Kozamernik. Kolega v bloku Alen Pajenk pa je dodal: »Pokazali smo, da se lahko kosamo z veliko Rusijo. Na koncu bi bilo treba stopiti na žogo, tega nismo naredili, to bomo morali na naslednjih tekmah popraviti. Dali smo vse od sebe, to je tudi cilj ekipe. Če bo tako tudi na naslednjih tekmah, se nimamo ničesar bati.«

Torej kljub porazu z Rusi ni še ničesar izgubljenega, danes Slovenijo čaka še zadnja tekma v skupini C z Bolgarijo, ta je v 2. krogu s 3:0 (15, 26, 21) ugnala Španijo. Če kapetan Tine Urnaut in soigralci zmagajo, bodo v dodatnih izločilnih bojih za uvrstitev v četrtfinale igrali z drugouvrščenim moštvom skupine A, to bo po vsej verjetnosti Finska. Če izgubijo, jih čaka kar gostitelj evropskega prvenstva Poljska, tudi svetovna prvakinja, ki pa so jo Slovenci denimo ugnali v četrtfinalu na EP leta 2015, ko so na koncu postali podprvaki stare celine.