Okorn: Zbežati ni lepo

Skoraj 1500 gledalcev se je zbralo v Novem mestu, da bi videli na delu Krko in Union Olimpijo. Večina je sklonjene glave zapuščala hram dolenjske košarke, Olimpija je spet dobila derbi (63:68), ki je štel za točke lige ABA, Krki pa sta pripadla precej manj pomembna obračuna v domačem prvenstvu. Tekem ne moreš izbirati, tega se v taboru Krke zavedajo. Spomnijo, da imajo kopico zdravstvenih težav. Vnovič je manjkal trojec Marko Luković, Darko Jukic, Sandi Čebular. Prvi je dobil udarec v mišico, hematom pa ne izgine, Jukic, danski reprezentant, od septembra celi stopalo, Čebularja pa so napadle bakterije. »Ne vem natančno, kdaj se trojec vrne. Ne bi rad napovedoval, saj sem se do zdaj vedno uštel,« se je domači trener Dejan Mihevc po sedmem zaporednem porazu v ligi ABA ognil napovedim, kdaj bo spet imel na voljo vse razpoložljive sile. »Za nas je breme, da Krka igra brez prej omenjene trojice. Da teh treh ni, se objavlja in napihuje. Kot da je to ena uboga Krka, ki pa si je spotoma privoščila še Duška Bunića,« se je trener Olimpije Gašper Okorn obregnil ob nekatere novinarske zapise, v katerih se je omenilo, da bo Krka nastopila brez trojice poškodovanih in vnovič izgubila. Tudi zato so Dolenjci padli na 11. mesto v ligi, z le zmago več kot trojec FMP, Karpoš Sokoli, MZT.



Slovenski obračun 15. kroga je postregel s solidno košarko. V prvem polčasu je Olimpija igrala zgledno, mirno in disciplinirano. Ob koncu prvega dela si je ustvarila prvo otipljivo prednost (25:39). Z nizom prehitrih neizdelanih napadov in prehitro igro so Ljubljančani gostiteljem omogočili, da so stopili prednost in celo povedli v 35. minuti (58:56). Kot da je ta lov Dolenjce izčrpal, roke so se v končnici zatresle, žoga ni šla v koš. Olimpija je bila zbrana – prednjačil je Nikola Janković (16 točk, tudi dva prosta meta za 63:67). Pri Krki je bil pri metu Ron Curry (17 točk), povsem je odpovedal Matic Rebec (0/8 iz igre). Trener Olimpije Gašper Okorn se je iskreno razveselil sedme zmage v regionalni ligi. »Da izpustimo tak plus, je razlogov več. Eden je, da nas zajame panika, ko se nam začne topiti prednost. V glavi nimamo mehanizma, da mi vodimo, da smo mi tisti, ki imamo prednost v svojih rokah. Začnemo bezljati, zadeve rešujemo individualno,« je Okorn okaral svoje fante za slab drugi polčas, pohvalil pa jih je za predstavo v prvi polovici tekme, ko so spomnili na izvrstno igro proti Mega Leksu. »V Ligi ABA sem zadovoljen z izkupičkom. Malce se nam pozna, da je tekem manj, časa za trening pa več. Lažje dihamo, tudi fizično smo bolje pripravljeni,« je nadaljeval Okorn, ki se je dotaknil tudi zadnje kadrovske spremembe. Pred desetimi dnevi je iz kluba odšel Blaž Mesiček, ki je v torek zvečer izvrstno debitiral v dresu italijanskega prvoligaša Brindisija. V 16 minutah je dosegel 10 točk, od tega dve trojki. »Vsak ima pravico iti. Je pa vprašanje načina. Pove se, da odhajaš. Zbežati ni lepo niti potrebno,« je Okorn ošvrknil način, kako je Mesiček odšel. Okornu je poslal kratko sporočilo, medtem pa je praznil svojo omarico v klubski garderobi. Precej več razumevanja za Mesička je imel kapetan Olimpije Mirko Mulalić, ki meni, da je Blaž ravnal tako, kot je bilo zanj najbolje. »Vse nas je presenetilo. Sem pa vesel zanj, želim mu vse dobro, večkrat se tudi slišiva,« je pristavil kapetan Olimpije, ki upa, da se bo njegova ekipa rešila nihanj v igri. Union Olimpija je za leto 2016 opravila svoje, 2. januarja jo čaka gostovanje v Laktaših pri Igokei, kjer igra nekdanji zmajček Blaž Mahkovic. Krka pa bo jutri, v petek, doma odigrala še zaostalo tekmo lige Nova KBM, v goste prihaja Helios Suns.