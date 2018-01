Okorn zapustil zmajevo gnezdo, Martić novi trener

LJUBLJANA – Košarkarji Petrola Olimpije so dobili novega trenerja. Dosedanji strateg Gašper Okorn, ki je zmaje povedel do naslova v lanski sezoni, je sporazumno prekinil pogodbo z ljubljanskim klubom, nastalo strokovno vrzel pa je zapolnil Zoran Martić, so sporočili iz ljubljanskega kluba.

Kot glavni razlog za predčasno prekinitev sodelovanja obe strani navajata preveliko nasičenost v odnosih med igralci in glavnim trenerjem, kar je zagotovo posledica nastopanja v treh tekmovanjih (državno prvenstvo, liga prvakov in liga Aba).

korn je v Petrolu Olimpiji pustil velik pečat predvsem v sezoni 2016/2017, saj je po osmih letih vrnil naslov državnega prvaka v Ljubljano. Petrol Olimpija je v pretekli sezoni osvojila tudi pokalno lovoriko, pred začetkom sezone 2017/2018 pa so se navijači veselili tudi naslova Super pokalnih zmagovalcev Slovenije.

Novi glavni trener članske ekipe je z današnjim dnem postal 52-letni Martić, ki bo vodil ekipo že na sredini tekmi 10. kroga lige prvakov z nemškim Bayereuthom. S Petrolom Olimpijo je izkušeni strateg sklenil pogodbo do konca tekmovalne sezone 2017/18.

Martić je kot trener vodil številne domače in tuje klube, med drugim poljski Sopot, makedonski MZT in črnogorsko Budućnost, na domači sceni pa novomeško Krko, Slovan, Zlatorog, Helios, Kraški zidar, Škofjo Loko in Roglo.

Obenem je edini slovenski košarkarski trener, ki je z reprezentančnimi selekcijami prišel do dveh odličij. Najprej je bil na evropskem prvenstvu do 22 let leta 1998 v italijanskem Trapaniju drugi, dve leti kasneje pa z reprezentanco do 20 let v Brnu še prvi.