Okorn se boji lastne ekipe

LJUBLJANA – Danes ob 20. uri v ljubljanskih Stožicah gostuje Hapoel iz Jeruzalema. V nekih drugih časih bi bil to obračun košarkarskih mačkov (Union Olimpije) z miško, tokrat pa ni tako. Gostje so včeraj popoldne prispeli v Slovenijo v najmočnejši zasedbi, iz povprečja katere štrlijo Amare Stoudemire (14 let je igral v ligi NBA), Yotam Halperin (v sezoni 2005/06 je bil član Uniona Olimpije) in Lior Eliyahu. To bi moral biti košarkarski praznik. Ali bo, bo jasno šele danes, razmere v Olimpiji pa ne vzbujajo pretiranega optimizma. »Ne Hapoela, iz dneva v dan se bolj bojim svoje ekipe,« je po zmagi nad Portorožem (96:80) v domači ligi bentil trener Union Olimpije Gašper Okorn. Ljubljanski strateg ni bil navdušen nad igro v obrambi, še manj nad pristopom svojih fantov. V dramatično, a za domačo ligo pričakovano praznih in hladnih Stožicah, kjer je bilo le kakšnih 300 gledalcev, je bilo slišati, da ni zadovoljen. »To je sramota, z eno besedo – to je več kot le sramota. Pa saj tega niti ne bi smel komentirati,« se je Okornu uspelo nekoliko zbrati. »Več kot očitno smo padli v krizo. To moramo prebroditi, tako ali drugače. Proti Portorožu smo bili videti sramotno,« je nadaljeval trener, ki drugič v karieri vodi zmaje.

