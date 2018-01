Odločitev o tem, ali Slovenija ostaja na prvenstvu, je že padla

ZAGREB – »Odleglo mi je, da slovenska reprezentanca ostaja na evropskem prvenstvu. Žalostno je, da se med najbolj razburljivim časom za rokomet ukvarjamo s takimi težavi. Te se ponavljajo že vseskozi, a me je strah, da pred nami ni prave rešitve. Dajmo, Slovenija!« je na twitterju čivknil slovenski reprezentant Miha Žvižej, ki sicer tokrat ni del izbrane vrste.

I'm relieved and glad that @rzs_si is staying at @EHFEURO . It's sad that in the most exciting handball time, we have to deal with such problems. This is happening forever but I'm afraid there's no real solution ahead. Keep it up Slovenia! #handball #EHFEuro2018 #mislovenci