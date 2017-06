Odbojkarji pred sodišče?

KAIRO – Slovenski odbojkarji so izpolnili nov cilj; uvrstili so se na zaključni turnir drugega razreda svetovne odbojkarske lige, kjer se bodo potegovali za končno zmago in uvrstitev v elitni razred. A kot kaže, se utegne zgoditi, da s tem ne bo nič. Govorice s sestankov predstavnikov krovne mednarodne zveze namreč trdijo, da Slovenije tam ne bo.

Liga naj bi dobila nov format, po katerem bi igralo 16 reprezentanc, ne glede na rezultate letošnjega tekmovanja, pa naj bi imele za naslednjih sedem let nastop zagotovljene reprezentance ZDA, Brazilije, Argentine, Italije, Poljske, Srbije, Francije, Nemčije, Rusije, Irana, Kitajske in Japonske, za naslednje leto pa Kanade, Avstralije, Bolgarije in Južne Koreje, brez tekmovanja naj bi ostale še nekatere zelo dobre evropske reprezentance, kot so Belgija, Nizozemska, Češka in Slovaška. Vsaka reprezentanca naj bi se pomerila z vsako, tako bodo končni rezultati pravičnejši. Na koncu pa naj bi bil zaključni turnir štirih ali šestih najboljših ekip rednega dela.

Je Slovenija premajhna in prinese premalo denarja?

O tem je pred dnevi že pisal slovenski športni dnevnik Ekipa, ki je povzel srbske novice, v zadnjih dveh dnevih pa so o tem poročali tudi italijanski odbojkarski portali. »To so špekulacije, novica kroži, uradnih informacij ni. Pred petimi dnevi sem govoril s predsednikom evropske zveze, ki je hkrati tudi podpredsednik svetovne, zatrdil mi je, da pogovori potekajo, a konkretnih dogovorov še ni. V torek odhajam na sestanek v Luksemburg, kjer bo sicer glavna tema evropsko prvenstvo leta 2019, toda zagotovo bomo odprli tudi to vprašanje in izvedeli, kaj je res in kaj ne. S Slovaki in Nizozemci bomo trdno zavzeli svoje stališče, ne bomo popuščali. To bi bila velika krivica, ne sicer katastrofa, saj je ta liga bolj ali manj komercialno tekmovanje, obstajajo pomembnejša prvenstva. A zdaj imamo res lepo priložnost, da si s prvim mestom zagotovimo tekme z najkakovostnejšimi reprezentancami. Res je, da moramo najprej osvojiti prvo mesto in se nato pritoževati, toda jaz trdno verjamem, da ga v Avstraliji bomo,« je dejal predsednik Odbojkarske zveze Slovenije (OZS) Metod Ropret. Če bo treba, bodo šli tudi na Mednarodno športno razsodišče (Cas).