Od pekla proti raju

Pred dvema letoma je košarkarska Evropa govorila o Maticu Rebcu. Na mladinskem evropskem prvenstvu je bil najboljši podajalec prvenstva in izbran v najboljšo peterico turnirja, za nagrado ga je tedanji selektor Jure Zdovc povabil v člansko reprezentanco, na svetovno prvenstvo pa ni potoval. Kljub temu ga je v svoje vrste hotela Union Olimpija, a je ostal v Heliosu. Tako so odločili v Domžalah, kjer ga niso hoteli prodati zmajem. Čeprav mu niso dovolili selitve, Matic ni trmoglavil, hipoma je vnovič postal prvo ime Domžal. Vmes so se javili iz zagrebške Cibone. Helios se je malce omehčal, takrat pa si je Matic poškodoval koleno, zaradi težav s hrustancem je moral na operacijo. Lani spomladi se je vrnil, a v Domžalah nanj niso več računali. Na to mesto so pripeljali nove igralce, Matic pa je šel iskat srečo, potrpežljivost in mir v Rogaško Slatino. Nekako pričakovano je bilo, da je odšel v mesto termalnih vrelcev, saj tam uspešno deluje trener Damjan Novakovič. Le par mesecev je bilo dovolj, da je Matic našel svoj mir in minute na parketu, nanj pa so postali pozorni v Novem mestu, lani jeseni je podpisal pogodbo s Krko, Rogaška pa je v zameno dobila odškodnino.



»Ni bilo lahko v času rehabilitacije, težka pot je za mano. Danes sem vesel, ker igram na takšni ravni. Moram reči, da sem se hitro vrnil na visoko raven. Zdaj hočem v tem uživati,« pravi 21-letnik, ki z desnim kolenom nima več težav. Vestno pazi nanj, dela vaje v fitnesu, veliko časa posveti stabilizaciji. Lani je prišel kot okrepitev, letos pa se od njega pričakuje, da prevzame odgovornost in potegne ekipo naprej v težkih in malo manj težkih trenutkih. »Zavedam se, da se od mene pričakuje nekaj več. Sem eden od nosilcev, od tega ne bežim. Vsakič znova želim pomagati ekipi,« odgovori Matic, ki mu prija košarkarska filozofija trenerja Dejana Mihevca. »Igramo hitro košarko, to mi zelo ustreza. Potrebujemo pa nekaj časa, da se sploh uigramo. Iz tekme v tekmo je bolje,« meni Matic, ki pa se zaveda, da hitra košarka prinaša tudi več odgovornosti. »Brez nje ne gre. Trener nas opozarja, da je treba ostati pameten, ne prekinjati akcij, ki jih kličemo in igramo. Slabo se nam piše, ko nam ne steče met ali ko dovolimo konkurentu prevlado v skoku,« nadaljuje Matic, ki je pogosto tisti, ki sklene akcijo, ko ura preganja napad Krke. »Zato sem tu, da vržem, tudi ko ni razpoloženega soigralca,« pojasni, zakaj pogosto vzame žogo za zadnji odločilni met. »Tudi na treningu vadim mete od daleč. Konkurenca ne pričakuje, da bom vrgel, pa potem sprožim in zadenem. Občutek je dober,« v smehu doda Matic, ki je postal pravi mojster za nore trojke z velike razdalje. Dobre predstave v dresu Krke pa so tudi posledica kakovostnega dela v članski reprezentanci. Tam je letos Matic tudi debitiral v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2017. »Lepo je bilo. Vesel sem, da smo v šestih tekmah šestkrat zmagali. Imel pa sem priložnost, da sem delal z izvrstnim trenerjem Igorjem Kokoškovim, ki mi je namenil dostojno priložnost,« še doda Rebec, ki bo naredil vse, da bo v dresu Slovenije prihodnje leto tudi na evropskem prvenstvu.