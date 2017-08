Od Kosova dobi več kot Tina od Slovenije

IZOLA – Majlinda Kelmendi, najboljša športnica Kosova, ima veliko skupnih točk s Tino Trstenjak, št. 1 v Sloveniji. V zadnjem obdobju sta v svojih kategorijah –​ Majlinda do 52, Tina do 63 kilogramov – prepričljivo najuspešnejši judoistki na svetu, obe se lahko pohvalita z naslovi olimpijske, svetovne in evropske prvakinje. Obe slovita tudi kot neizprosni garačici, ki sta vse podredili judu. Kelmendijeva pod vodstvom svojega trenerja Dritona Kuke pogosto vadi v Sloveniji, največkrat seveda na Lopati, na sedežu kluba Z'dežele Sankaku, znova se je udeležila tudi tradicionalnih mednarodnih priprav v Izoli, kjer si je vzela čas za Slovenske novice. Takoj je dala jasno vedeti, da Trstenjakovo in celjskega strokovnjaka Marjana Fabjana izjemno spoštuje. »Težko je najti besede, s katerimi bi opisala Marjana in njegovo delo. Ni več najmlajši, a je še vedno izjemno motiviran, čeprav je s svojimi izbranci osvojil že vse mogoče kolajne. Res je trd garač, ki lahko iz ne prav nadarjenega judoista ustvari olimpijskega prvaka. Nedvomno je eden od najboljših trenerjev na svetu!« je poudarila Kelmendijeva, ki se je, kot pravi, v Celju naučila marsikaj. »Zagotovo so se tam kaj od mene naučili tudi Tina in drugi slovenski borci. Moj judo se namreč razlikuje od tistega, ki ga goji Fabjan. Tina se, denimo, bori veliko bolj dinamično, eksplozivno in hitro, jaz pa sem bolj statična in več stavim na svojo moč. Moram reči, da dobro sodelujemo in pomagamo drug drugemu,« je razkrila 26-letna šampionka iz mesta Pejë (Peć), ki meni, da bi si Trstenjakova za svoje izjemne uspehe od domovine zaslužila dosti večjo podporo.

»Čeprav je vaša država gospodarsko močnejša od Kosova, dobim več, kot dobi Trstenjakova od Slovenije. Menim, da bi si Tina zaslužila dosti več. Konec koncev je Slovenija na lanskih olimpijskih igrah v Riu de Janeiru edino zlato lovoriko osvojila prav po njeni zaslugi,« je dobro seznanjena najboljša športnica na Kosovu, kjer je izjemno priljubljena. »Ne le zato, ker sem dobra judoistka in športnica, temveč tudi zato, ker sem domovini pomagala na različne načine. Česar ni uspelo mnogo politikom, je namreč meni prek športa. Vesela in ponosna sem, da lahko pomagam svoji državi, všeč mi je, kadar uporabijo moje ime na pomembnih srečanjih za Kosovo. Zato sem doma precej slavna, in to me navdaja s ponosom, srečna sem tudi za svojega trenerja in družino,« je ponosna prva olimpijska prvakinja s Kosova, ki se v domovini pravzaprav ne more več normalno sprehajati. »Ko me ljudje zagledajo, so presenečeni in presrečni obenem. Želijo si moj podpis, hočejo se fotografirati z menoj, tudi pogovarjati, tako da je pogosto kar precej utrujajoče. Zato se – ko je enkrat vsega preveč – najraje kar skrijem v svoj avtomobil,« je v smehu še zaupala Kelmendijeva, ki si bo prizadevala na bližnjem svetovnem prvenstvu v Budimpešti (med 28. t. m. in 3. septembrom) izbojevati še tretjo zlato lovoriko po Riu de Janeiru 2013 in Čeljabinsku 2014.



Kakor v rudniku zlata Majlinda ima z velikih tekmovanj v judu že šest zlatih lovorik. Trikrat je bila evropska prvakinja (v Montpellieru 2014, Kazanu 2016 in Varšavi 2017), dvakrat najboljša na svetovnem prvenstvu (v Riu de Janeiru 2013 in Čeljabinsku 2014), lani pa se je v Riu de Janeiru ovenčala še z naslovom olimpijske prvakinje.