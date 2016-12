Obubožani zmaji imajo vsaj srčnost za pomoč

Dogajanje v Olimpiji, edinem slovenskem predstavniku v hokejski ligi EBEL, je že naravnost absurdno. V zadnjih letih dobesedno obubožani klub, ki se prebija iz meseca v mesec, iz sezone v sezono, in ob tem ne kaže resnih znakov organizacijske in športne oživitve, vsaj kaže, da v vsej svoji agoniji ni izgubil srčnosti. V tem slogu tudi igra moštvo zeleno-belih v razširjenem avstrijskem prvenstvu, čeprav so trdno zasidrani na dnu lestvice, igralci niso prejeli vsaj zadnjih treh plač, vodstvo kluba predstavlja zgolj osamljeni predsednik Marko Popovič, ki še naprej ponuja nejasne odgovore, ti pa razkrivajo le to, da se agonija tivolskega kluba podaljšuje. Če pa že ni rezultatov in denarja, sta ostali še srčnost in volja, da bi nekako le animirali ljubljansko občinstvo in kakšnega potencialnega sponzorja. V 33. krogu lige EBEL bo Olimpija danes ob 18.15 gostila tradicionalnega tekmeca KAC iz Celovca, izkupiček od prodanih vstopnic pa bo šel za Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje. V zmajevem gnezdu upajo, da bodo vsaj s tem dejanjem na tribune hokejskega hrama pod Rožnikom privabili več gledalcev. »Nekatera podjetja so se odločila za nakup vstopnic, tako da res pričakujemo več gledalcev in boljše ozračje na tribunah. Zdaj si med seboj pomagamo, zato upam, da bo to pritegnilo tudi kakšnega novega sponzorja. Teh je še vedno premalo,« je dejal predsednik kluba Popovič.



Tudi predsednica Zveze prijateljev mladine Moste-Polje Ljubljana Anita Ogulin, ki se vsakodnevno srečuje s težavami slovenskih družin, ni mogla mimo stiske ljubljanskih hokejistov: »Hvaležna sem za pomoč hokejistov Olimpije. Težko mi je, ko spremljamo socialno šibkost družin, ki svojim otrokom ne morejo zagotoviti spodbudnega otroštva. Težko pa mi je tudi, ko vidim, da niti športniki nimajo urejenih zadev. Položaj ni preprost, toda če stopimo skupaj, potem zmoremo. Navsezadnje je pomembno tudi sporočilo vsem ljudem v stiski. Namreč, da niso ostali povsem sami. Upam, da bo tudi hokejska zgodba v prihodnje bolje finančno podprta. Otrokom moramo dati šport, saj jim je v veliko pomoč pri razvoju. Otroci potrebujejo vzornike.« Pred halo Tivoli bodo sicer pred današnjo tekmo zbirali tudi nepokvarljivo otroško hrano.



Janković: Odgovorni tudi mediji



Ker znatni del denarnih sredstev za preživetje klub prejme od Mestne občine Ljubljana, so včeraj predstavnikom medijev v podjetju LPP namenili vožnjo z električnim vlakcem urban od Tivolija do mestne hiše in nazaj. Na magistratu nas je pričakal župan Zoran Janković, ki je bil znova neposreden. »Ste že dobili kakšno plačo?« je ustrelil proti trojici mladih zmajev, ki so sramežljivo obmolknili, Popovič pa je na kratko razložil, da se nekaj obeta danes, jutri. Že tolikokrat slišano. »Prizadevamo, si, da so ljubljanska podjetja vključena v šport, da pomagajo klubom. Blagovno znamko Olimpija moramo ohraniti. Če pa hokejski klub Olimpija ne bo kandidat za prva tri mesta v ligi EBEL, tribune ne bodo polne. Vem, težko je živeti, če tri ali štiri mesece ni plače. Tudi zato toliko bolj spoštujem veliko srčnost pri hokejistih,« je dejal Janković, ki z nejevoljo gleda tudi na dogajanje v košarkarski Olimpiji. »Pa saj nihče več noče biti predsednik kluba. Za to ste odgovorni tudi vi, mediji. Ves čas morate pozivati podjetja, da postanejo sponzorji naših klubov,« je prepričan ljubljanski župan.



Toda Popovič razkriva, da je realnost povsem drugačna od želja in pričakovanj. »V tej sezoni sta se zgodili dve nepričakovani zadevi. Enega sponzorstva verjetno ne bomo mogli realizirati, v drugem primeru pa je sponzor prispeval bistveno manj denarja, kot smo pričakovali in je bilo dogovorjeno. To je vplivalo na izpad dohodka, ki pa se je zdaj rešil. Mislim, da je zadeva do konca sezone nekako usklajena. Seveda bi nam prišlo zelo prav, da bi se v dveh podjetjih, s katerima se trenutno pogovarjamo, odločili za vstop v hokej. To bi pomenilo, da lahko začnemo pravočasno pripravljati vse za naslednjo sezono. V organizaciji kluba imamo premalo ljudi, vse skupaj je volontersko vodeno. Vsak pridobljen evro namenimo za ekipo, zato tudi šepa v organizaciji kluba. Že januarja ali februarja se moramo lotiti priprave na novo sezono, ki pa bo morala biti v organizacijskem smislu podprta tudi s profesionalnim kadrom.« Podobno nam je Popovič razlagal že sredi prejšnje sezone, zdaj pa v izjavah za medije še vedno ostaja optimist in meni, da so se premaknili s kritične točke.

Nov poraz v Znojmu



Hokejisti Olimpije so v 32. krogu lige EBEL na Češkem po podaljšku izgubili z ekipo Orli Znojmo, izid je bil 4:3 (0:0, 2:0, 1:3; 1:0). Za zmaje, ki so s tem porazom osvojili točko, so zadetke dosegli Žiga Pešut, Nik Pem in Gal Koren. Po seriji štirih tekem na tujem se ljubljansko moštvo danes vrača v Tivoli.



Uspešen 11.Zmajčkov turnir



Zanimivo, da pod isto streho v Tivoliju uspešno deluje Hokejski klub Olimpija, ki skrbi za razvoj mladih ljubljanskih hokejistov. Predsednik kluba Tomaž Vnuk, nekdanji kapetan slovenske reprezentance in Olimpije, je skupaj s sodelavci minuli teden izpeljal 11. Zmajčkov turnir za igralce od 5 do 9 let. Po ledu se je podilo 250 nadobudnežev iz osmih klubov iz Srbije, Hrvaške, Italije, Avstrije, slovenske barve pa so zastopali Olimpijini upi.