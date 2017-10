Obračun, ki razvnema strasti

LJUBLJANA –Rudolf Pavlin, predsednik združenja CFC in trener vzhajajoče boksarske zvezdnice Eme Kozin, pripravlja v soboto zvečer v dvorani Tivoli svojevrstno premiero, na kateri bodo lahko ljubitelji borilnih športov prvič na isti prireditvi v Evropi spremljali obračune v kletki (MMA) in ringu (boks in K1). Strasti borcev in njihovih privržencev na sončni strani Alp še posebno vznemirja obračun v kategoriji do 91 kg med kikboksarjema Miranom Fabjanom in Aleksandrom Stankovom. To bo njun tretji spopad, oba dosedanja je v svojo korist odločil Fabjan. Prvega leta 2011 v finalu amaterskega DP, drugega tri leta pozneje v italijanski Gorici, prav tako po pravilih K1, a že v profesionalnem ringu. »V prvem dvoboju mi Aleksander ni prišel blizu, v drugem pa sem zmagal brez težav, čeprav sem se boril tri tedne po operaciji noge,« je 32-letni borec iz Branika pri Novi Gorici podoživel uvodna obračuna, ki se ju tri leta starejši tekmec iz Veržeja spominja takole:

»Prvič sem bil proti Miranu še precej neizkušen, v drugo pa sem bil res dobro pripravljen, a me je s provokacijami, v katere je vpletal tudi mojo družino, tako vrgel iz tira, da borbe nisem oddelal tako, kot sem si zamislil.« Verjame, da tokrat ne bo popustil pod pritiskom. »V zadnjih letih sem močno napredoval in premagal nekaj vrhunskih borcev, pred slabim letom v Linzu, denimo, kljub strganemu bicepsu Avstrijca Floriana Harringerja, konec aprila letos pa v Ljubljani še njegovega rojaka Reneja Wimmerja. Na žalost po vzponih doživim tudi kakšen spodrsljaj, kot sem ga prejšnji mesec v Kopru, kjer sem izgubil s Hrvatom Petrom Jamanom. Nad tem sem bil zelo razočaran, toliko bolj, ker sem bil v vrhunski formi in je nisem unovčil, tudi zato ne, ker so mi misli že uhajale k dvoboju s Fabjanom,« je razkril Stankov in dodal, da se je iz napak, ki jih je delal, veliko naučil. »Naredile so me močnejšega, zato verjamem, da sem sposoben premagati Mirana in ga tudi nokavtirati. Vidim ga kot dobrega in izkušenega borca, ki bo imel proti meni prednost v teži, medtem ko sem zase prepričan, da sem v boljši kondiciji in da imam boljšo tehniko,« je presodil član mariborskega kluba Legija, pri katerem vadi pod vodstvom Aleša Povheta.

Fabjan, čigar trener je Dario Grilanc iz vogrske ekipe Yaksha, na drugi strani ne dvomi, da je bolj celovit. »Proti Aleksandru, ki je zelo predvidljiv, ne bom izsiljeval nokavta, boril se bom brez velikega tveganja in poskušal vnovič pokazati, da mi ni kos. Moj glavni cilj je, da me ne bi niti enkrat zadel v glavo,« je poudaril Primorec in dodal, da v borbi nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. »Če bo boljši, mu bom čestital in ne bom ravnal kot on, ki mi edini doslej ni segel v roke,« je še dejal Fabjan, ki ga – potem ko je v Kopru snel skalp legendarnemu Dževadu Poturaku iz BiH – po dvoboju s Stankovom 11. novembra v Košicah čaka še obračun kariere za naslov evropskega prvaka združenja W5 s češkim zvezdnikom Ondrejem Hutnikom.