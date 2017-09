Oblast prevzema generacija Dončić

ISTANBUL – Evropsko prvenstvo je kot gledališka igra ali film. Na oder prihajajo novi in novi junaki, nekateri jemljejo slovo. Tokratni eurobasket letnik 2017 je vnovič žlahten, ko beseda nanese na nove obraze evropske košarke. Stranske za glavne vloge menjujejo obrazi, ki bodo v prihodnjih 15 letih krojili evropski vrh. Hočeš nočeš pometamo in začenjamo pred svojim pragom. »Veličastno je videti fanta pri teh letih, da na parketu počne takšne stvari. In to v kakšnih trenutkih in na kakšen način,« je hrvaški selektor Aco Petrović vnovič izpostavil našega najstnika Luko Dončića, ki je bil drugi najmlajši košarkar na prvenstvu, v končnici od osmine finala naprej pa celo najmlajši. Dončić je slabše, če smemo sploh uporabiti ta izraz, začel eurobasket, potem pa se je razmahnil. Najprej proti Grkom, potem še proti Ukrajincem. Najstnik in ob poškodovanem Sergiu Llullu prvi zvezdnik Reala na tem prvenstvu beleži 13,8 točke, 7,5 skoka in 3,5 podaje. Navdušuje z vsestranskostjo, lucidnostjo, kreativnostjo in izjemno sproščenostjo. Ne skriva pa, da je velik fan družabnih omrežij, kjer vešče komunicira z oboževalci. Lukova prihodnost je liga NBA. Vsem pa je bolj ali manj jasno, da bo prihodnje leto zvezdnik nabora in boja NBA-ekip.

Finec, Latvijec, Nemec

V ZDA se seli finski svetlolasec in košarkarski čarovnik, 22-letni Lauri Markkanen. Letos je že bil na naboru, a ga je Minnesota poslala v Chicago, kjer začenja svoj ameriški sen. Evropsko prvenstvo je s Finci končal v osmini finala, a z zavidljivo statistiko 19,5 točke in 5,7 skoka.



18 let šteje slovenski biser Luka Dončić, ki je med prihajajočimi zvezdniki najmlajši, zagotovo pa najbolj nadarjen.

Zrasel je 213 centimetrov visoko, premore pa fin občutek za igro in smisel za podajo, tuj mu ni niti met z razdalje. Pod košem je do zdaj navdušil tudi 22-letni gibljivi, fini Latvijec Kristaps Porzingis (223 centimetrov), ki ga je dovolj po vsem igrišču, od koder vrže in redno zadeva. Kali se v ligi NBA, kjer je član New Yorka. V ZDA je od leta 2015 tudi Nemec (mati je Gabonka) Dennis Schröder, star je 23 let. V minuli sezoni je v rednem delu lige NBA odigral 79 tekem za Atlanto, le enkrat je začel na klopi, sicer v prvi peterki. V osmini finala eurobasketa je z nekaj potezami v napadu (varanje in fenomenalno delo nog) osmešil Francoze. Med tiste, ki prihajajo in obetajo, spadata tudi španska brata Willy in Juan Hernangomez, rojena sta v letih 1994 in 1995.

Ni jih, a so dobri

Čeprav jih ni na letošnjem prvenstvu, pa ne gre prezreti vsaj treh imen: 23-letni Grk Giannis Antetokounmpo, 22-letni Srb Nikola Jokić in 20-letni Hrvat Ante Žižić. Prvemu je igranje odsvetoval njegov delodajalec, klub lige NBA Milwaukee Bucks. Še huje pa se je pisalo Hrvatu Žižiću. Boston, ki ga je izbral na naboru, je celo poletje prisegal nanj in mu obljubljal minute in ga celo razglasil za bodočega nosilca igre. Ko je prišla primerna priložnost, pa so ga poslali v Cleveland in v hipu požrli vse obljube. Žižić je ostal brez nastopa na EP, doma pa je bil razglašen za izdajalca. Jokić se je sam odločil, da poletje nameni pripravi na novo sezono v ligi NBA, kjer je član Denverja.