Ob jubileju kranjskega kolesarstva aktivni mladi, rekreativci in vrhunski asi

Kolesarski klub Kranj bo ob praznovanju 60-letnice delovanja organiziral številne prireditve, namenjene ljubiteljskim in profesionalnim kolesarjem.



»Iz našega kluba izhaja veliko uspešnih kolesarjev. Ponosni smo na številne dosežke, še posebno na dvakratni naslov svetovnega prvaka Mateja Mohoriča, na Jaka Primožiča, ki je bil lani prvi mladinec na svetu na lestvici ProCyclingStats, in na dejstvo, da iz našega kluba izhaja večina slovenskih profesionalnih kolesarjev, tudi Jan Polanc, ki je pred dnevi zmagal etapo na Giru,« je povedal direktor kluba Matjaž Zevnik in dodal: »Ponosni smo tudi, da so se pri nas kalili številni fantje, ki so danes nepogrešljivi členi v največjih svetovnih profesionalnih klubih in skrbijo za trenutno najboljše kolesarje na svetu, kar priča o tem, da delamo strokovno na vseh področjih kolesarstva. Naše delo temelji na vzgoji otrok in mladih, ne samo v vrhunskem športu, ampak tudi za življenje. Vzgojili smo jih že več tisoč in to bomo nadaljevali. Ponosni smo na naše številne prireditve, pred leti smo tudi sami gostili etapo Gira, ter na zveste podpornike kluba in klubske delavce, brez katerih klub ne bi bil tako uspešen, kot je.«



Kolesarilo bo staro in mlado



Praznovanje obletnice bodo v kranjskem kolesarskem klubu pospremili s številnimi dogodki in akcijami, ki se bodo začeli že ta teden. V soboto, 27. maja, bodo najprej organizirali dirko za mlajše kategorije na Trsteniku, prva večja prireditev pa bo že naslednji dan, v nedeljo, 28. maja, ko bodo staro mestno jedro Kranja zasedli kolesarji vseh generacij. Scottov kolesarski dan se bo z bogatim spremljevalnim programom na kranjskem Glavnem trgu začel že ob 9. uri, organizatorji pa bodo poskrbeli za obilo animacije, obljubljajo bogat srečelov s Scottovim kolesom kot glavno nagrado, glavna atrakcija pa bo Scottov pump track poligon. V okviru prireditve bo kranjski kolesarski klub organiziral kratek otroški maraton po mestnih ulicah ter maratona z dvema izbirnima dolžinama, vse netekmovalnega značaja. Dan bo minil v sproščenem druženju in prijetnem kolesarskem vzdušju. Vsak udeleženec bo po plačilu simbolične prijavnine prejel vrečko z darili sponzorjev, topel obrok in spominsko medaljo, ki jih bodo izdelali varovanci Centra Korak iz Kranja.



Ideja o tovrstni prireditvi, ki je namenjena ljubiteljskim kolesarjem vseh generacij, se je porodila pred tremi leti in podprli so jo pri glavnem sponzorju kranjskega kluba, v podjetju Proloco Trade, d. o. o., ki je eno vodilnih v Sloveniji za zastopanje vseh vrst koles in kolesarske opreme različnih svetovno priznanih blagovnih znamk. Izvršna direktorica Maja Virnik je povedala: »V našem podjetju se zavedamo pomena družbene odgovornosti in pomagamo kranjskemu kolesarskemu klubu. Prav je, da lokalna podjetja spodbujajo šport in da pomagamo mladino usmerjati na zdravo športno pot. Danes je vse preveč mladih doma za telefoni, tablicami... Če pa imajo možnost trenirati na dobrih kolesih, se bo mogoče kdo prej odločil za kolesarstvo, ki je lep in zdrav šport. Tudi če ne bo svetovni prvak, bo pa imel zdrave korenine in pogled na šport.«



Sto let Šifrerja in KK Kranj



Če vam ne uspe priti na to prireditev, brez skrbi, saj se prireditve kranjskih kolesarjev s Scottovim kolesarskim dnem šele začnejo. Zadnjo nedeljo v juniju (25. junija) bodo organizirali cestno državno prvenstvo za mladince, ženske in člane, na katerem si obetajo tudi udeležbo vseh slovenskih profesionalcev. Zadnji vikend v juliju pa bo glavno mesto Gorenjske še posebno kolesarsko obarvano, saj KK Kranj v soboto, 29. julija, organizira nočni kriterij, ki bo prava paša za oči za gledalce. Nadgradili ga bodo s koncertom Andreja Šifrerja in skupaj z njim praznovali 100-letnico delovanja (Andrejevih 40 let glasbenega ustvarjanja in 60 let KK Kranj). V nedeljo, 30. julija, bo sledila najstarejša slovenska kolesarska dirka, ki šteje za UCI-točke, dirka za veliko nagrado Kranja. V času kolesarskega praznika v Kranju bo v avli Mestne občine Kranj na ogled razstava o kranjskem kolesarskem klubu skozi čas. Podrobne informacije o Scottovem kolesarskem dnevu dobite na spletni strani www.kkklub-sava.si.

Odlična priprava na Franjo



Bolj ali manj zagrizeni kolesarski navdušenci lahko Scottov kolesarski dan v Kranju izkoristijo tudi kot kakovostno pripravo na 36. kolesarski maraton Franja BTC City, ki bo med 9. in 11. junijem. Številka udeležencev kolesarske prireditve se giblje že okrog 8000, že drugo leto zapored se bo Franja uradno začela z 21,2 kilometra dolgim kronometrom med Ljubljano in Domžalami, kar bo prva od petih kolesarskih preizkušenj v treh dnevih. Vožnje na čas se bodo udeležili tudi kolesarji, ki se bodo merili za naslove državnih prvakov. V soboto bosta na sporedu družinsko-šolski maraton (25 km) in preizkušnja za najmlajše (1,5 km), kot novost pa bo prvič na sporedu zabavna popestritev programa, štafetna dirka trojk s kolesi pony po Ameriški aveniji v BTC-ju. Vrhunec bo v nedeljo, 11. junija, ko bosta na sporedu veliki (156 km) in mali (97 km) maraton.