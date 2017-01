Novi slovensko-hrvaški boj

PARIZ – Norveška moška rokometna reprezentanca se je uvrstila v nedeljski veliki finale svetovnega prvenstva v Franciji, potem ko je na drugi polfinalni tekmi v Parizu po podaljšku premagala Hrvaško z 28 : 25 (22 : 22, 12 : 10).

Drugi polfinalni obračun v francoski prestolnici se je končal z zmagoslavjem Norveške, kar pomeni, da se bo Slovenija na tekmi za končno tretje mesto pomerila s Hrvaško. Slovensko-hrvaški obračun se bo v soboto začel ob 20.45, nedeljski finale med Francijo in Norveško pa ob 17.30.

Drugi polfinalni dvoboj je bil zelo izenačen. Hrvati so uvodoma sicer povedli za tri gole (4 : 1 in 6 : 3), a so jih Skandinavci dokaj hitro ujeli in si v 26. minuti priigrali tri zadetke prednosti (11 : 8).

Druga polovica tekme je minila v znamenju »kavbojev«, ki so si v 56. minuti priigrali dva gola prednosti (22 : 20). Po pravi srhljivki je Sander Sagosen 50 sekund pred koncem tekme izenačil na 22 : 22, v izdihljajih tekme pa je Zlatko Horvat zastreljal sedemmetrovko za zmago v rednem delu.

V podaljških je bilo več preudarnosti na strani Norvežanov, ki so odpravili uvodni zaostanek dveh golov (22 : 24), v zadnjih petih minutah pa povsem zasenčili naše južne sosede.