Novi škandal na prvenstvu: med reprezentanti krožijo fotke gole rokometašice

ZAGREB – Norveško rokometno zvezo pretresa škandal, saj so na dan prišle nazorne fotografije rokometašice Nore Mork (26). Državni reprezentantki so vdrli v mobilni telefon, sporni posnetki pa so začeli krožiti med igralci moške reprezentance, ki se trenutno bori za najvišja mesta na evropskem prvenstvu na Hrvaškem.

Reprezentanca se je sicer ovila v molk, češ da so osredotočeni samo na rokomet. Na drugi strani pa obupana Morkova pripravlja tožbo in napoveduje odhod iz reprezentance. »Strlo me je. Mislila sem, da so to ljudje, ki jih skrbi zame. Zelo sem razočarana. Ne vem, ali še želim biti del kolektiva, ki bolj ščiti kolege, ki so začeli seksualno vznemirjanje, kot mene,« je še povedala norveškim medijem.