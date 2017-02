Nova poškodba skalila veselje, zvezdnice premočne za Krim

Na lovorikah se ne počiva, po reprezentančnem epu so se svetovno bronasti člani Celja Pivovarne Laško s soigralci v 15. krogu regionalne lige SEHA v Zlatorogu že merili z beloruskim Meškovim iz Bresta. Varovanci Branka Tamšeta so zmagali z 29:27 (16:12); najboljša domača strelca sta bila Blaž Janc s sedmimi in Luka Žvižej s šestimi zadetki, pri Belorusih jih je Denis Rutenka zabil šest. Na lestvici lige SEHA vodi Vardar z 41 točkami, Veszprem jih ima 38, Celjani so tretji s 30 točkami in so na dobri poti, da se uvrstijo na sklepni turnir tekmovanja, drugi slovenski predstavnik Gorenje pa je šesti z 12 točkami. Pri razvrstitvi je treba omeniti tudi, da imajo klubi različno število tekem. Celjsko veselje zaradi sprejema šestih bronastih članov izbrane vrste in zmage nad Meškovim pa ni bilo takšno, kot bi lahko bilo. Le nekaj minut po tem, ko se je po letu dni premora zaradi poškodbe na igrišče vrnil Arthur Patrianova, se mu je še tretjič ponovila poškodba kolenskih vezi, zato so bile vse misli domačih po tekmi usmerjene k njemu. »Pričakovali smo težko tekmo, tako se je tudi izkazalo. Proti Meškovu smo nameravali igrati hitro in trdno v obrambi, kar nam je uspevalo, veliko je obranil tudi odlični Lesjak. Kljub utrujenosti šesterice so zbrali moči in dobro pomagali ekipi. Za takšno tekmo smo sicer naredili nekaj preveč napak, ki pa smo jih v drugem polčasu nato v večini odpravili. Žal pa mi je, potem ko se je po letu dni na igrišče vrnil Arthur Patrianova, da njegovo koleno znova ni zdržalo naporov, zato v tej zmagi vse, kar je lepega, zbledi. Želim si, da z njim ni najhuje. Poškodba, celo ponovitev, je nekaj najhujšega, kar se lahko dogodi mlademu rokometašu, zato mu želim vse najboljše,« je trener Celja Pivovarna Laško Branko Tamše po tekmi opisal mešane občutke. »Reprezentantje smo imeli le nekaj dni premora, zato je bila tekma zelo težka. Veseli smo, da ostajamo v igri za zaključni turnir četverice, a zdaj pozitivne misli pošiljamo predvsem Arthurju,« je dejal krožni napadalec Vid Poteko. Celjske rokometaše konec tedna čaka izjemno pomemben obračun v ligi prvakov, ko bodo gostili Kristianstad, s katerim se bojujejo za šesto mesto v skupini, zadnje, ki še pelje v osmino finala.



Rokometašice Krima pa so v 2. krogu drugega skupinskega dela lige prvakinj na Kodeljevem gostile evropske klubske prvakinje, ekipo CSM Bukarešta, in izgubile z 21:24 (9:14). Najboljši Krimovi strelki sta bili Tamara Georgijev in Aneta Benko (obe po 5 zadetkov), pri gostjah jih je Švedinja Isabelle Gullden dosegla sedem. Ljubljančanke so na lestvici s šestimi točkami četrte, prve štiri ekipe napredujejo v četrtfinale, a se jim je Bukarešta približala le na točko razlike. V soboto bodo slovenske podprvakinje gostovale pri danskem Midtjyllandu. Krimovkam se je na tekmi proti romunski vrsti zelo poznala odsotnost poškodovane Elizabeth Omoregie in obolele vratarke Miše Marinček. Kodeljevške Galjevičanke so se po nenehnem romunskem vodstvu v drugem polčasu gostjam sicer približale le na gol zaostanka, a zvezdnice iz Bukarešte niso dopustile popolnega zasuka. »Igrali smo 50 minut, za evropske prvakinje je bilo to premalo. Na začetku smo bili, čeprav smo se pripravili na njihove akcije, v obrambi izgubljeni. Prvih 15 minut smo odigrali slabo, glede na to, da nimamo tako visokih in na tej ravni tekmovanja dobrih strelk z razdalje, se to pozna. To je ta razlika, da smo v napadu videti nebogljene, one pa so v vsakem trenutku našle rešitev. To so evropske prvakinje, v zunanji vrsti imajo same vrhunske igralke, tudi njihov proračun je štirikrat višji od našega. A nič ne de, zadovoljen sem, da smo drugi polčas odigrali na svoji ravni, če hočeš pa takšno tekmo dobiti, je potrebnih 60 minut podobne igre,« je bilo mnenje trenerja Krima Uroša Bregarja. »Izid ni tako slab, realno pa smo imele na koncu priložnost tudi za presenečenje. V obrambi smo v sredini gostjam pustile preveč prostora, v napadu pa je bilo preveč tehničnih napak pri podajah,« je menila Mirjeta Bajramoska. Nina Jeriček je dodala: »Začele smo v krču, nismo se najbolje držale sistema, a moramo se zavedati, da so na tej ravni tekmovanja boljše ekipe, ki imajo trdne obrambe. Težko jih je prebiti, igrajo zelo pametno, čakajo na naše napake. Kljub temu sem zadovoljna s tokratno predstavo, menim, da bi nam, če bi igrale le malce bolje, morebiti uspelo presenetiti tudi to ekipo.« Nekdanja vratarka Krima, zdaj CSM Bukarešte, Jelena Grubišić se je po tekmi dolgo pozdravljala z domačimi navijači, nato pa ocenila: »Nismo menile, da bo to ravno lahko zmaga, Krim je le v drugi del prišel s šestimi točkami. Niso lahka ekipa, a najpomembneje je, da smo zmagale in vzele ti dve točki. V Ljubljani sem preživela pet let, Krimovi navijači so vedno bili naš osmi igralec, vsa čast jim. Vedno se je lepo vrniti v Ljubljano med te čudovite ljudi.«