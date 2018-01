Nov udarec za Slovenijo, Vujović s Hrvati spregovoril o SŽ

ZAGREB – Slovenski rokometaši so pred današnjo tekmo (18.15) proti Nemčiji doživeli še en udarec: na sinočnjem treningu v zagrebški Areni si je Nik Henigman obnovil poškodbo kolena, zato ga ne bo na tekmi. Selektor Veselin Vujović bo dal priložnost Gregorju Potočniku.

To je že četrta izguba v slovenskem taboru, odkar so se začele priprave za 13. evropsko prvenstvo. Pred tem so odpadli Matej Gaber, Jure Dolenec in Niko Medved.

Dodajmo še, da so naši rokometaši na evropsko prvenstvo odpotovali z vlakom. Hrvaški Večernji list poroča, da gre v današnjem času za neobičajno prevozno sredstvo, a jim je Vujačić dobro razložil situacijo: »Slovenske železnice so naš sponzor, pa nismo mogli izbirati. Potovanje je bili zanimivo, spomnilo me je na moje dni v Metaloplastiki, ko smo na tekme potovali tako rekoč z vlakom.«