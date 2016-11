Nogomet združuje v zmagah in porazih, tudi v dvobojih specialne olimpijade

MARIBOR – Šport ne pozna meja. Šport združuje. »Nogomet tem dekletom in fantom osmišlja življenje,« Tomaž Pišlar na glas razmišlja o pomenu nogometa in športa za vse, ki so minuli mesec navdušeno brcali in sodelovali na finalu nogometne lige Specialne olimpiade Slovenije. Turnir je potekal na pomožnem igrišču Ljudskega vrta na umetni travi, tekmovanje je v sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije in Specialno olimpiado Slovenije organiziralo MD Sožitje Maribor. V finalu je sodelovalo 87 tekmovalcev in 24 spremljevalcev. Udeležilo se ga je 11 ekip, ki so razdeljene v tri jakostne skupine. Odigranih je bilo 15 tekem na dveh igriščih. Medalje so prejeli vsi sodelujoči. Tekmovanje, ligo SOS, vodi Tomaž Pišlar, ki je od leta 2007 povezan s specialno olimpijado. Sprva je sodeloval kot partner pri igralcih, zdaj pa že dve leti vodi ligaško tekmovanje. Skrbi tudi za zgledno sodelovanje z Nogometno zvezo Slovenije, ki ima veliko posluha za ligaške tekme in vse igralce. Za nameček se ekipam omogoči igranje v finalu pokala NZS, nogometna zveza pa poskrbi, da si fantje s specialne olimpijade ogledajo tudi domače tekme slovenske reprezentance.



V skupini 1 so prvaki postali igralci Želva, d. o. o. – VDC, za njimi pa so se uvrstili VDC Zagorje, CUDV Črna in CUDV Radovljica. V skupini 2 so bili najboljši VDC Murska Sobota, srebro je pripadlo VDC Maribor, bron CUDV Dobrna, četrti so bili igralci Društva Sožitje Mežiške doline. V skupini 3 je zmagal VDC Ptuj, drugi je bil VDC Novo mesto, tretji pa OŠ Minke Namestnik - Sonje. Pišlar opozori, da Slovenija premore številne varstveno-delovne centre in šole za ljudi s posebnimi potrebami. Težava pa je, ker so mentorji in vzgojitelji prezasedeni, zato nimajo časa, da bi še dodatne ure namenili nogometu. »Enostavno ni dovolj strokovnega kadra. Igralcev je precej. Potrebovali pa bi nekoga, da jih usmerja,« ugotavlja Pišlar, ki je želel organizirati tudi mednarodni turnir, a se je ustavilo pri sredstvih, ki jih ni nikoli dovolj. Kljub temu verjame, da se tudi nogometu specialne olimpijade pišejo boljši časi. Ne nazadnje je nogomet ena najbolj razširjenih športnih panog v okviru specialne olimpijade v svetovnem merilu, Slovenija pa aktualni olimpijski podprvak. Slovenska reprezentanca je bila lani srebrna na svetovnih igrah specialne olimpijade v Los Angelesu.

Marca v Schladming Specialna olimpijada je življenjski slog oseb z motnjami v duševnem razvoju, prek njih pa tudi njihovih družin in programov. Rezultat te ideje je ohranjanje psihofizičnih sposobnosti in vsesplošna socializacija oseb z motnjami v duševnem razvoju. Slogan specialno-olimpijskega gibanja je: »Pustite mi zmagati, če pa ne morem zmagati, naj bom pogumen v svojem poskusu.« V Sloveniji gibanje specialne olimpijade deluje od leta 1990. Specialni olimpijci po vsem svetu tekmujejo v 26 poletnih in zimskih športih, v Sloveniji pa je razvitih ducat panog: alpsko smučanje, smučarski tek in krpljanje ter poletni športi: plavanje, kolesarstvo, atletika, košarka, nogomet, namizni tenis, balinanje in judo. Naslednji večji športni dogodek bodo zimske svetovne igre, ki jih bo marca gostil Schladming.



Galič in Bečirović za dodaten motiv



Slovenija je cenjena in spoštovana v logih specialne olimpijade. Tudi zato ji je bila zaupana evropska konferenca, strokovno druženje je imelo delovni naslov Skupaj do integracije. Znanstvena konferenca se je zaključila z nogometno tekmo! »Pokazali smo, da jezik ni ovira za nogomet, temveč da nas šport združuje in povezuje,« je dejal Pišler, ko je na delu videl igralce, ki so se dopoldne borili za naslove v Ljudskem vrtu, popoldne pa so pokazali svoje znanje v dvorani. Za nameček je šlo popoldne v skladu s svetovnimi smernicami specialnega olimpijskega gibanja za t. i. Unified Sports oziroma združene športe. V tem primeru so se specialnim športnikom pridružili partnerji iz sveta športa. Tekme sta se udeležila nekdanja slovenska športna asa, nogometaš Marinko Galič in košarkar Sani Bečirović. »Šport ne dela razlik, ruši ovire in prepreke. Vesel sem, ker imajo osebe z motnjami v razvoju v nogometu in športu možnost ne le spoznavati druge države in kulture, temveč da se tudi počutijo del nečesa velikega. Da lahko na svoj način pripomorejo k napredku, spremembam ter da se počutijo koristne. Menim, da je to tisto ključno sporočilo dogodka,« je dejal Sani, ki so mu bolečine v hrbtu preprečile, da bi tudi zaigral. Zato je od turškega pedagoga prevzel položaj trenerja in uspešno vodil zasedbo. Tudi zato, ker je imel v svoji ekipi Marinka Galiča. »Za nami je pomemben dogodek, ki nam bo vsem ostal v prijetnem spominu. Veliko teh fantov, s katerimi smo igrali tokrat, poznam, saj brcajo vsaj dvakrat na leto tudi pri meni v mojem centru. Videl sem, da ta dekleta in fantje razumejo vse, v izjemno veselje pa jim je, ker lahko sploh brcajo žogo. To se ceni in spoštuje,« je bil navdušen Galič. Nad dogodkom je izrazil navdušenje tudi David Evangelista, predsednik evropske specialne olimpijade, ki je čestital slovenskim organizatorjem Društvu specialna olimpiada Slovenije za izvedbo dogodka.