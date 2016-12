Niso sestavile obrambe, da bi ustavile Srbkinje

Slovenske rokometašice so s porazom začele evropsko prvenstvo na Švedskem. V tekmi skupine A v Stockholmu so namreč proti Srbiji klonile s 34:36 (16:17); v torek jih čaka dvoboj z gostiteljicami Švedinjami, v četrtek še s Špankami. Iz skupine v drugi del tekmovanja napredujejo tri najboljše izbrane vrste. V slovenski reprezentanci so proti Srbiji največ zadetkov dosegle Tamata Mavsar (9), Ana Gros (8) in Neli Irman, zadela je šestkrat, pri Srbkinjah je osem zadetkov dala Sanja Radosavljević. Slovenski selektor Uroš Bregar po izgubljeni tekmi seveda ni mogel biti zadovoljen. S porazom proti na papirju najlažjemu tekmecu v skupini Srbiji so si slovenske rokometašice občutno zmanjšale možnosti, da napredujejo v drugi del tekmovanja. Čakata jih namreč še tekmi s Švedsko, bronasto z zadnjega EP, in z evropskimi podprvakinjami Špankami. »Nikakor nam ni uspelo sestaviti obrambe, največje težave smo imeli predvsem na sredini. Slabši dan je imel tudi vratarski tandem, ki nas je letos že velikokrat razveseljeval. V drugem polčasu smo sicer že povedli, a nismo izrabili priložnosti, ki smo si jo priigrali, saj generalno tokrat nismo bili na pravi ravni za zmago,« je lahko ugotavljal Uroš Bregar, sicer tudi klubski trener Krima, ki ga je po odličnih predstavah popeljal v drugi del tekmovanja v ligi prvakinj. »Ves čas smo bile v zaostanku, ključno za poraz pa je bilo to, da obrambe nismo odigrale tako, kot je treba, saj smo z vseh položajev dobivale prelahke gole. Tudi v napadu je bilo zaradi tega precej težje, čeprav smo dosegle veliko zadetkov. Nismo bile na pravi ravni, Srbija je prikazala boljšo predstavo in zasluženo zmagala,« je dodala desna zunanja igralka Ana Gros.



Niso bile na ravni



Slovenke je v uvodni tekmi EP, na njem nastopajo po šestletnem premoru, pokopala slaba obramba, izid 34:36 oziroma kar 70 doseženih zadetkov namreč pove vse. Že v prvem polčasu so varovanke Uroša Bregarja pokazale toplo-hladno igro. Preveč je bilo temnih rezultatskih lukenj v igri, da bi izid zasukale v svoj prid, saj so skoraj ves čas rezultatski nos naprej imele tekmice, bila je tudi kakšna tehnična napaka preveč v slovenskih vrstah. Proti koncu polčasa so slovenska dekleta po golu Barbare Lazović le imele vodstvo, a kaj ko bi bilo treba v drugem delu tekme bistveno popraviti igro v obrambi. Tehtnica pri izidu se je sicer spet nagnila v prid Bregarjevih varovank, a tudi Srbija je z nekaj zanimivi akcijami v napadu poskrbela, da se je nadaljeval strelski festival v dvorani Hovet. Končnica je obetala, da bo imela dramatičen prizvok, a najprej je Tamara Mavsar zapravila najstrožjo kazen, nato Irmanova še nasprotni napad, kar je Srbiji le olajšalo delo, da je prišla do končne zmage. «