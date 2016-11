Niso narezali picka, zato pa je rezal Krim

CELJE – Rokometaši Celja Pivovarne Laško so morali v 6. krogu lige prvakov v svojem Zlatorogu s 25:31 (15:16) priznati premoč Picku iz madžarskega Szegeda. Najboljši strelec Celja je bil kapetan Luka Žvižej s petimi zadetki, pri Picku, katerega barve branijo tudi Slovenci Staš Skube, Mario Šoštarič in Matej Gaber, slednji v soboto zaradi poškodbe ni igral, pa je bil najučinkovitejši nekdanji član Celja Sergej Gorbok s sedmimi zadetki. Gostitelji tako na koncu niso narezali picka, glavni pokrovitelj Madžarov je namreč znan po suhomesnih izdelkih, zato pa so hostese Celjskih mesnin Z'dežele gledalcem v Zlatorogu med tekmo delile pakirano salamo savinjskega proizvajalca. Celjani v boju za šesto mesto v skupini B lige prvakov, ta še vodi v osmino finala, ostajajo v pat položaju s Kristianstadom (oba imata po tri točke), zadnji, torej osmi Zagreb ima dve. Vodi Vardar z 10, Rhein-Neckar jih ima 9, sledijo evropski prvak Kielce (8), Szeged (7) in Meškov s šestimi točkami. Izbrance Branka Tamšeta v soboto čaka zelo pomembna tekma v Belorusiji z Meškovim iz Bresta.



»Szeged ima nesporno kakovost, ta je bila na njihovi strani. Zagotovo pa si želimo zmagati proti ekipam, ki imajo sicer večji proračun, kot ga imamo sami. V napadu in obrambi smo bili na trenutke dobri, na trenutke ne. Szeged je naše slabe momente znal kaznovati, imajo namreč tudi šestnajst enakovrednih igralcev. Zaradi reprezentančnega premora pa je prva tekma po njem vedno specifična,« je menil trener Celja Branko Tamše. No, njegovi fantje so kar šest zadetkov prejeli, ko so imeli igralca več. »Naj omenim, da je bil sodniški kriterij čuden. Naša krožna napadalca nista smela početi ničesar, madžarska pa sta razmetavala naše,« je ocenil domači strateg.

