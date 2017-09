Nimajo kaj preveč obžalovati

LJUBLJANA – Po Andrei Gianiju, srebrnem na evropskem prvenstvu leta 2015, je uspelo še enemu Italijanu, slovenskemu odbojkarskemu selektorju. Alessandro Chiappini je namreč na svetovnem prvenstvu do 23 let v slovenski prestolnici svoje varovanke popeljal do srebrnega odličja, Turčija je bila v finalu boljša s 4:0 (15:12, 15:11, 15:13, 15:8). Bron je romal v roke Bolgarkam. Renesansa slovenske ženske odbojke z novim glavnim trenerjem se torej nadaljuje, a Slovenke so po odličnem turnirju na SP in samih zmagah ravno v sklepnem dvoboju odigrale najslabšo tekmo, živčnost je opravila svoje.

Želela sem si zlata, zato ta poraz zelo boli. Ko bom prespala, pa si bom rekla, da sem svetovna podprvakinja.

»V tekmo smo šli s preveč čustvi, zato nismo mogli nadzorovati stvari. Normalno pa je, da je v finalu svetovnega prvenstva nekaj napetosti. Turčija je igrala neizprosno, ni nam dovolila igrati naše odbojke, sami pa nismo našli poti vrnitve v tekmo. Turkinje pa so navajene igrati na tako visoki ravni. Resnično sem ponosen na punce, lahko smo ponosni, da smo na tem mestu, kot smo. Nimamo kaj preveč obžalovati, veseli smo lahko, da smo prišli do tukaj, zadovoljni s tem, kar smo storili,« je ugotavljal Alessandro Chiappini.

»Želela sem si zlata, zato ta poraz zelo boli. Ko bom prespala, pa si bom rekla, da sem svetovna podprvakinja, to je nekaj najlepšega, enkratnega. V finalu smo hitele, da bi zmagale, nismo bile potrpežljive, nismo igrale ekipno. Želja je bila prevelika. Turkinjam je vse šlo, za zmago proti takšni ekipi moraš igrati 150-odstotno,« je navrgla kapetanka Eva Mori, sicer izbrana za najboljšo podajalko SP. Iza Mlakar je bila najboljša korektorica, Saša Planinšec pa v paru s Turkinjo Beyzo Ariči najboljša blokerka.

»Zdi se mi, da smo k tekmi pristopile preveč živčno. Želja je bila zagotovo pri vsaki igralki, a očitno so se živčnost, želja in vse skupaj obrnili proti nam. Iz tega smo poskušale izvleči največ, a nismo znale, tudi če smo se trudile, stopiti skupaj. Zagotovo pa je to nov velik korak naprej za slovensko žensko odbojko. Želja je bila sicer zlato, a drugo mesto je zagotovo dobro in lepo, sploh zaradi tega, ker je Slovenija majhna, a smo pokazale, da spadamo med odbojkarsko velesilo,« pa je menila sprejemalka Lana Ščuka.