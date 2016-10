Ni rešitve za staro zvezo, zato ustanavljajo novo

LJUBLJANA – Slovenski vaterpolo ni na Triglavu, temveč blizu dna Piranskega zaliva. Utež je 420.000 evrov dolga Vaterpolske zveze Slovenije, ki se v postopku prisilne poravnave ni dogovorila z upniki. O usodi VZS je odločala baza, torej klubi na nedavni skupščini zveze. »Predlagan je bil stečaj VZS, a klubi niso potrdili mojega predloga. Na koncu skupščine sem na podlagi tega odstopil, ker je moja naloga predlagati stečaj, in če pač nisem dobil podpore, sledi odstop. Klubi so se že na novo organizirali in kot korak naprej načrtujejo ustanovitev nove zveze. Težava je v tem, da normalno poslujejo, niso krivi za to, kar se je dogajalo na zvezi, v primeru stečaja VZS pa bi največ trpeli ravno oni,« je bil kratek zdaj že nekdanji predsednik Vaterpolske zveze Slovenije Gorazd Gotovac. Ker je zdaj preživetveni boj na plečih slovenskih klubov, smo za namere bodočih korakov povprašali člana starega predsedstva zveze in predsednika državnega prvaka, Vaterpolo kluba Ljubljana Slovan, Andraža Žurmana.

