Ni grške restavracije, je pa burek

LJUBLJANA – Največje igralsko presenečenje v pozitivnem pomenu pri rokometašicah Krima Mercatorja v letošnji sezoni je gotovo Lamprini (tudi Labrina) Tsakalou. Že v uvodnem krogu lige prvakinj ob porazu v Bukarešti se je odlikovala po igri, ob zmagi v drugem krogu nad danskim Nykøbing Falsterjem pa je s petimi zadetki ponovno pokazala rokomet zavidljive kakovosti. »Labrina v igro prinese energijo,« je naše opažanje o temperamentu, živahnosti in odločnosti 24-letne Grkinje potrdil trener Krima Uroš Bregar.

Ob vseh letošnjih ljubljanskih okrepitvah iz ženskih rokometnih velesil Črne gore (Jelena Despotović) in Švedske (Maria Adler) med vsemi tujkami najbolj blesti igralka iz rokometno slabše razvite dežele. »Že ko smo jo predstavljali, sem opozarjal, da je kljub temu, da prihaja iz nerokometne države, za naš sistem zelo dobra. Zelo je gibljiva, agilna, lahko igra na vseh zunanjih položajih, prav takšne profile rokometašic iščemo glede na to, da imamo malce manjši proračun kot drugi velikani,« je Bregar dopolnil svoje videnje dekleta iz grškega mesta Arta. Lamprini Tsakalou je v karieri doslej igrala za kluba Anagenisi Artas in atenski OF Neas Ionias, iz grške prestolnice pa se je pred letošnjo sezono tudi preselila v slovensko. »Vedno si želim pomagati ekipi, zato na igrišču dajem toliko energije. Želim si čim več prispevati v obrambi, pri prehodu v nasprotne napade,« je povedala Tsakaloujeva, ki navdušuje tudi s prodorno igro v napadu, kjer neustrašno juriša na telesno krepkejše nasprotne igralke.

»Zadovoljna sem v Ljubljani, imamo dobro ekipo, vse smo mlade igralke. Z uvodom v sezono sem zelo zadovoljna, vesela sem, da igram na višji rokometni ravni, v ligi prvakinj, trenutno je res vse v redu,« Labrina sproščeno dojema svoj dozdajšnji čas v Ljubljani. Seveda pa, kar je povsem razumljivo, pogreša sončno grško vreme. »O, da, škoda, v Atenah je še vedno sončno, tukaj skoraj vedno dežuje, vreme se tudi zelo hitro spreminja. Ne morem v korak s tem,« pogreša tipično sredozemsko podnebje. Zanimivo je, da slovenska prestolnica ne premore značilne grške restavracije, včasih je bila na Gornjem trgu. Torej, kako je s hrano v prestolnici? »V redu, všeč mi je slovenska hrana, grške niti ne pogrešam toliko. Na slovensko sem se navadila. Najrajši imam mesni burek in pico burek. Tako sta dobra,« je smeje se sklenila Lamprini Tsakalou, ki smo se ji za pogovor z besedo efharisto zahvalili kar v grščini.