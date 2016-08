Ni dovolj pojaviti se, igrati morajo kot ekipa

Po gostovanju v Mariboru je bilo v slovenski košarkarski reprezentanci precej boljše razpoloženje. Pa ne toliko zaradi dveh prepričljivih zmag proti Makedoniji (84:68 in 82:67), predvsem zaradi odnosa in pristopa k igri ter prijetnega ozračja, ki je pozdravilo slovensko reprezentanco. Kar šest let izbrane vrste ni bilo v Maribor. Letos se je Košarkarska zveza Slovenije odločila, da Goran Dragić in soigralci nekaj dni preživijo v mestu ob Dravi. To je bil zadetek v polno, za nameček so se organizatorji, domači klub AKK Maribor, potrudili in skrbno in zgledno pripravili košarkarski dogodek. »Hvala Košarkarski zvezi Slovenije, ker nam je zaupala, da pripravimo tekmo. To je bil velik zalogaj za nas, uspelo nam je. Tako pravijo. Ponosni smo. Vse skupaj je jasen alarm, da je Maribor lačen dobre košarke,« je bil po tekmi zadovoljen Miljan Goljović, nekdanji slovenski reprezentant, danes pa direktor drugoligaša AKK Maribor.



»Premagali smo kakovostno ekipo. To je dobra izkušnja, saj nas v prihodnje čakajo prav takšne tekme, na katerih ne bo dovolj, da se zgolj pojavimo. Vsak del igrišča, vsaka žoga, vsaka blokada, vsi igralci, vse je pomembno, to moramo dojeti. Zavedamo se, da moramo igrati z energijo in kot ekipa. Do zdaj nismo imeli veliko priložnosti, da bi se soočili s consko obrambo, tokrat pa so jo Makedonci igrali 30 minut,« je bil selektor Igor Kokoškov precej bolj navdušen nad igro svoje ekipe kot nekaj dni prej v Stožicah. V drugem polčasu je delovala tudi obramba (Makedonci so dosegli le 29 točk, v prvem delu 38). Makedonci so bili trd zalogaj – brata Vojdan in Damjan Stojanovski sta povzročala v prvih 20 minutah naši obrambi precej težav, svoje je dodal izkušeni Američan Romeo Travis. Preobrat se je zgodil v tretjem delu igre. »V tretji četrtini smo s pomočjo druge peterke zaigrali bolj agresivno, si priigrali prednost osmih točk in zadeli nekaj odprtih metov. Naše vodstvo je naraslo in bilo je precej lažje zaključiti tekmo,« je soigralce pohvalil Klemen Prepelič. Imel je prav.



Matic Rebec je bil tisti, ki je z energijo in voljo spremenil ritem tekme. »Vsak je v reprezentanci, da naredi svoje. Tudi jaz se trudim po najboljših močeh,« je po tekmi v Mariboru povedal Rebec. Najmanjši v ekipi, a tudi to obrne sebi v prid. Bil je siten kot muha, ko je po parketu lovil makedonske košarkarje. Še bolj jih je šokiral, ko je vse preskočil in dvakrat lepo našel soigralce (Eda Murića in Jako Blažiča), ki sta zadela trojki. »Matic je unikaten košarkar, ki ima veliko energije. On je naš džoker s klopi in tisti, ki menja ritem tekme. Tokrat mu je povsem uspelo,« je 183 centimetrov visokega igralca novomeške Krke pohvalil selektor Kokoškov, ki si ne razbija glave niti s tem, da Alen Omić še ni v taki formi, kot smo ga vajeni. »Kot sem vam že povedal, to sem rekel tudi Alenu: pri nas ima ljubezen in podporo,« odgovarja Kokoškov, ki se zaveda, da bo pravi test za našo centrsko linijo Gašper Vidmar-Alen Omić-Žiga Dimec že proti Črni gori v soboto, 27. avgusta, ob 20. uri v Ljubljani. Do takrat bo slovenska izbrana vrsta vadila na Štajerskem. Po skupno osmih pripravljalnih tekmah Slovence čakajo kvalifikacije za evropsko prvenstvo od 31. avgusta do 17. septembra, ko se bodo po dvakrat pomerili s Kosovom, Ukrajino ter Bolgarijo.

Prišel Gogijev šef



Včeraj je v Maribor prispel tudi trener NBA-moštva Miami Heat Erik Spoelstra, ki bo do sobote gost Košarkarske zveze Slovenije, spremljal bo tudi vse treninge in delo Gorana Dragića.