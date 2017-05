Če si že na evropskem prvenstvu v Cluju niso pritelovadili odličja, pa je tekma svetovnega pokala v domačem Kopru za slovenske telovadce in telovadke priložnost, da se povzpnejo na zmagovalne stopničke. Svetovni pokal v gimnastiki v Sloveniji gostuje že trinajstič, po Mariboru in Ljubljani se je dogajanje preselilo v dvorano Bonifika. Že včeraj so v največjem obalnem mestu opravili kvalifikacije, finalni nastopi po orodjih pa se bodo danes in jutri začeli ob 14. uri. Lani je v največji slovenski športni dvorani v Stožicah domači izkupiček štel štiri zmage, s skupno desetimi uvrstitvami na zmagovalni oder. Na svetovnem pokalu v Ljubljani so zmagali Rok Klavora na parterju, Ivana Kamnikar na dvovišinski bradlji, Alen Dimic je bil na prvi stopnički na bradlji, Adela Šajn pa na gredi.



Naš najboljši na konju z ročaji Sašo Bertoncelj se je v koprskih kvalifikacijah prvič v sezoni uvrstil v finale svetovnega pokala, v Bakuju in Dohi je namreč ostal brez njega, na Obali je v prvem delu bojev zasedel peto mesto. Kljub temu ni bil najbolj zadovoljen, saj je imel nekaj težav. »Ni bilo za učbenike. Ne vem, kaj se dogaja, na svetovnih pokalih mi ne steče. V kvalifikacijah ni pravega občutka. Z vajami se borim do konca. Bilo je na meji, da bi storil napako in padel. Izkušnje in bojevitost so prispevale, da se to ni zgodilo. Zelo je bilo na meji, roka mi je klecnila,« je razložil Bertoncelj. »Sicer pa so domače tekme zame dodatna motivacija, a tudi dodaten pritisk. Ravno doma ne želiš razočarati navijačev in samega sebe. Od sebe vedno pričakujem veliko. Tudi v Kopru, kjer se počutim odlično. Sem Gorenjec, ki je po duši Primorec. V finalu pričakujem boj za kolajne z Madžarom Krisztianom Berkijem na čelu, temu prepuščam vlogo favorita, a puške ne mečem v koruzo,« si je zaželel Bertoncelj.



Vse padlo dol



Teja Belak je včeraj v finale na preskoku prišla s tretjo oceno. »Pritiska ne čutim, bolj me muči, ker mi je po evropskem prvenstvu vse padlo dol. Težko se je zbrati, to se, kot je videti, zgodi v glavi. Domačo tekmo pa imamo vsi najraje, ker te vzpodbuja več ljudi, domačih. V kvalifikacijah se je videlo, da skoka nisem izvedla tako dobro kot na EP. Kljub temu mi je uspela uvrstitev v finale. To je pomembno. V soboto pa bo treba izvesti lepše,« je bil komentar Belakove, ki je na uvodnih dveh svetovnih pokalih vselej stala na zmagovalnem odru. »Vedno je želja, da si med tri, zakaj pač treniraš? Ko smo gledali startni seznam, smo videli, da je nekaj dobrih punc, tako da se bo treba za odličje potruditi,« je dodala finalistka zadnjega EP. Mednarodna konkurenca v Kopru je zelo zanimiva, saj telovadijo Brazilec Arthur Zanetti, olimpijski prvak iz Londona 2012 in podprvak iz Ria 2016 na krogih ter tudi že svetovni prvak, že omenjeni Madžar Krisztian Berki, olimpijski prvak na konju z ročaji iz Londona 2012 ter trikratni svetovni prvak in šestkratni evropski, Romunka Larisa Andreea Iordache, petkratna evropska prvakinja, dobitnica dvanajstih kolajn na EP, na SP je osvojila dve srebrni in dve bronasti, tretja je bila na ekipni tekmi v Londonu 2012. Tu sta tudi dobitnika odličij z zadnjega evropskega prvenstva v Romuniji, Izraelec Aleksander Šatilov, bronast na parterju, in Madžarka Boglarka Devai, bronasta s preskoka.