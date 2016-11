Neverjetno! Zgodovinska uvrstitev za slovenske košarkarice

CELJE – Slovenska ženska košarkarska reprezentanca bo junija naslednje leto prvič v zgodovini nastopila na evropskem prvenstvu.

Mesto med šestnajstimi najboljšimi ekipami v Evropi si je zagotovila z zmago v predzadnji tekmi kvalifikacij proti Litvi s 75 : 54 (20 : 11, 41 : 26, 60 : 42).

Izbranke selektorja Damirja Grgića so v Celju zabeležile tretjo zmago v kvalifikacijah in pred sredinim gostovanjem v Latviji ostajajo neporažene. Mesto na eurobasketu 2017, ki bo se bo odvijal na Češkem od 16. do 25. junija, imajo zagotovljeno ne glede na razplet tega srečanja.

Najboljši slovenski igralki na tekmi proti Litvi sta bili Teja Oblak in kapetanka Maja Erkić, ki sta dosegli po 16 točk.