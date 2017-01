Nepričakovano! Znan je nasprotnik naših rokometašev v četrtfinalu

PARIZ – Slovenska moška rokometna reprezentanca se bo v četrtfinalu svetovnega prvenstva v Franciji v torek, 24. januarja, pomerila s Katarjem, ki je nekoliko premagal favorizirano Nemčijo z 22 : 20 (9 : 10).

V katarski reprezentanci, ki je pred dvema na domačem sklepnem turnirju osvojila srebrno kolajno, je bil najučinkovitejši Rafael Capote z devetimi goli, pri nemški pa sta Holger Glandorf in Patrick Groetzky prispevala po štiri zadetke.

»To je zagotovo največje presenečenje SP. Nemci so prevladovali v svoji skupini, Katar pa v skupinskem delu ni odigral dobre tekme. Nemci so že imeli napol dobljeno tekmo, ampak so s tehničnimi napakami in zgrešenimi streli vrnili Katarce v igro. Ti so to izkoristili in zasluženo zmagali. Kdo je favorit na naši tekmi, je težko govoriti, ampak v vsakem primeru moramo odigrati odlično tekmo, če želimo zmagati,« je dejal kapetan slovenske vrste Vid Kavtičnik.

Brez prehitrega veselja, Katar nas je že premagal

Slovenija, ki je v osmini finala premagala Rusijo z 32 : 26, je pred dvema letoma proti Katarju izgubila z 31 : 29.

Sicer pa sta na moškem rokometnem svetovnem prvenstvu v Franciji znani še dve udeleženki četrtfinala. To sta Švedska, ki je v Lillu gladko z 41 : 22 premagala Belorusijo, in Madžarska, ki je v Albertvillu s 27 : 25 izločila olimpijske prvake Dance.