Nemci zmleli Črno goro, Hrvati ostali brez Duvnjaka

Hrvati so ostali brez Duvnjaka. Foto: Reuters

ZAGREB – V skupini C, v kateri igra tudi Slovenija, so Nemci odpihnili Črno goro s 32 : 19 (17 : 9). V 12. minuti je bilo še 4 : 3 za Nemce, osem minut kasneje pa že 11 : 3 in tekma je bila tako rekoč končana. Kapetan Uwe Gensheimer je zabil devet golov, za Črno goro pa Vladan Lipovina sedem.

Hrvati so včeraj začeli prvenstvo z gladko zmago 32 : 22 nad Srbijo v skupini A v Splitu. Zmagoslavje domačinov je nekoliko pokvarila novica, da so ostali brez Domagoja Duvnjaka, ki si je poškodoval mečno mišico. Po poročanju nekaterih hrvaških medijev je poškodba tako huda, da Duvnjaka ne bo več na prvenstvu, čeprav ga je Lino Červar za zdaj črtal samo za prvi del tekmovanja, v boj za medalje, kamor Hrvati gotovo spadajo, pa bi se Domagoj utegnil vrniti.