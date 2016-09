Ne Maribor ne Kamnik, vedno slovenska vrsta

Presenečenje! Slovenske odbojkarice so v zadnji tekmi na drugem kvalifikacijskem turnirju v Mariboru za uvrstitev na EP 2017, ko niso več imele možnosti niti za dodatne kvalifikacije, s 3:1 (24, –19, 20, 21) premagale vodilno Češko in ji pošteno zagrenile življenje. Na prvenstvo stare celine namreč tako odhaja Belorusija, Čehinje pa se bodo zdaj potile v dodatnih izločilnih bojih. Po turnirju in koncu sanj o evropskem prvenstvu pa je bil za trezno oceno dveh zmag (Grčija, Češka) in poraza z Belorusijo najbolj primeren selektor slovenskih odbojkaric Bruno Najdič. »Proti Grčiji smo odigrali malce slabšo tekmo, proti Belorusiji dobro, a so bile tekmice preprosto premočne. Belorusinje so odigrale daleč daleč najboljšo tekmo od svojih šestih v kvalifikacijah. Nimamo se kaj pritoževati, biti jezni ali žalostni, ko so njihove igralke na maksimalni ravni, potem jih je res težko premagati. Proti Čehinjam se je poznalo, da so gostovale pri nas, ni bilo kot na prvem turnirju pri njih v Brnu, ko so igrale zelo dobro in nas gladko premagale. Tu smo sami imeli prednost domačega igrišča in odigrali dobro tekmo. Češka ni odigrala optimalno kot na prvem turnirju. Tako Češka kot Belorusija pa sta po kakovosti igralk močnejši reprezentanci. A predvsem psihološki pristop ni bil pravi, ker smo menili, da bo vse šlo samo od sebe. To se ni zgodilo in smo imeli malce več težav,« je Bruno Najdič razložil odbojkarsko stvarnost.



Na pamet



Slovenskega selektorja pa imajo nekateri na kritični osti; prigovarja se mu, da imajo igralke Nove KBM Branika, te vadi prav Najdič, prednost v reprezentanci, da ne vpokliče nekaterih mladih, na mestu podajalke pa da je v ospredju njegova hčerka Sara. »Pri meni vedno igrajo tiste, ki se dokažejo na treningih in pripravljalnih tekmah. Vsem, ki govorijo na pamet, lahko tudi pokažemo in dokažemo, zakaj kdo igra. Pri meni v reprezentanci nikoli ni bila ena ali druga barva, ampak je vedno bila prva slovenska. Ne Maribor, ne Kamnik, ne kdo drug, vedno je bila to slovenska reprezentanca. Igrale pa so vedno tiste, ki so bile v določenem trenutku najboljše. To imamo odmerjeno, dokazano, in to se je pokazalo tudi na igrišču,« Bruno Najdič zavrača nezadovoljneže. Selektor je še dodal, da se bosta o njegovem mandatu predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret in predsedstvo odločila tako, kot se bosta.



No, na naslednjem EP leta 2019 bo nastopilo kar 24 izbranih vrst, tu je torej velika priložnost za Slovenijo. Čas za pomladitev reprezentance? »V Sloveniji imamo zelo zelo malo kakovostnih igralk. Tudi če pogledamo povprečno starost naše reprezentance, v primerjavi s tistimi, ki so igrale v naši skupini, boste videli, da smo bili že zdaj najmlajša izbrana vrsta. Tako da ne vem, kdo tako sili s pomlajevanjem. Tako malo kakovostnih odbojkaric imamo, da so tudi tiste dve, tri, štiri, ki so morda malce starejše, po mojem mnenju še vedno dovolj dobre, kar so pokazale na treningih in tekmah. Ne vem, kam silimo s tem pomlajevanjem, če imamo štiri igralke, ki so stare 29, 30 let, druge pa so vse mlajše od 25. To so stvari, ki jih nekateri govorijo na pamet, sam pa vem, da vsega ni tako preprosto in lahko storiti,« je s svojimi argumenti sklenil selektor slovenskih odbojkaric Bruno Najdič.