Ne bi bilo dobro, če bi Zorman prišel naknadno

Slovenska rokometna reprezentanca je danes že odpotovala v Francijo, deželo prizorišča letošnjega svetovnega prvenstva. Slovenci bodo sicer uvodno tekmo skupine B z Angolo igrali 12. januarja v Metzu, a pred tem bodo v Toulousu in Montpellieru, v petek in nedeljo bo to, odigrali še zadnji pripravljalni tekmi pred SP z gostiteljico Francijo. No, vozni red Slovenije v skupini B pa je po Angoli Islandija, Makedonija, Tunizija in Španija. Slovenski selektor Veselin Vujović je včeraj razkril tudi, katere igralce pelje na rokometni mundial oziroma katera dva njegova varovanca sta odpadla s seznama. Doma sta, kar nekako po pričakovanju, ostala Jan Grebenc in David Razgor, že prej pa so zaradi različnih razlogov odpadli Uroš Zorman – ta je sicer, če se ga bo Vujović odločil uporabiti, na selektorjevi čakalni listi za SP – Dean Bombač in Gorazd Škof. Torej, na svetovno prvenstvo gre pomlajena slovenska izbrana vrsta, prvič bodo na mundialu nastopili Urban Lesjak, Urh Kastelic, Blaž Janc, Nik Henigman, Miha Zarabec, Darko Cingesar, Tilen Kodrin in Vid Poteko. »Na SP sem nameraval peljati postavo z olimpijskih iger, a Zorman ni pripravljen, Bombač pa poškodovan. Naj povem še enkrat, največ vprašanj je bilo okoli Gorazda Škofa. Torej nekaterih ni tukaj, leta pač nikomur ne prizanašajo. Odločili smo se za projekt na dolge proge, da poskusimo z mlajšimi igralci. Ne bi pa bilo dobro, da denimo Zorman naknadno pride na svetovno prvenstvo, to bi pomenilo, da v naši igri nekaj ne deluje. Naš cilj je, da igramo dober rokomet in da bodo mlajši reprezentantje plačali čim manjši davek velikega tekmovanja. A v mlade moramo vlagati, to ni zaman, temveč se bo obrestovalo, že čez nekaj let si želimo biti boljši, kot smo zdaj. O ciljih bi povedal toliko, da želimo biti med osem najboljših reprezentanc. A če bomo med osem, kakšen selektor bi bil, če se ne bi hotel prebiti med štiri izbrane. Če bi bil med štirimi, pa bi denimo želel na koncu biti tudi najboljši,« je v svojem besednem slogu razpredal slovenski selektor Veselin Vujović.



Namesto dolgoletnega kapetana Uroša Zormana je novi prvi mož reprezentance po imenovanju Vid Kavtičnik. Ta Francijo pozna kot lasten žep, saj ima v Montpellieru že dolgo klubsko kilometrino. »To svetovno prvenstvo bo prelomno, z nami ni Zormana in Škofa, ki sta veliko prispevala k uspehom slovenske reprezentance v zadnjih letih. Prihajajo pa novi, mladi igralci, upam, da bodo izkoristili svojo priložnost, motivacije njim in nam starejšim ne manjka,« je poudaril Vid Kavtičnik, ki se seveda spomni najboljše uvrstitve, četrtega mesta, Slovenije na SP; to je bilo pred štirimi leti v Španiji.