Brez stika z regijo in Evropo se slovenski košarki slabo piše. »Naša košarka nujno potrebuje primerjavo,« kličejo v en glas strokovnjaki z Naši košarkarski klubi korak za Evropo in regijo na čelu. Stik z regijo naša moška klubska košarka izgublja. V novi sezoni lige ABA bo igrala le Union Olimpija, ki pa se spogleduje še z igranjem na eni od mednarodnih front. »V petek smo oddali predprijavo za evropski pokal. Ne bi zdaj rad prebiral naslovov v smislu Olimpija v EuroCupu. Tu gre za preverjanje situacije. Ali bomo realno prišli v tekmovanje, pa bo treba počakati,« direktor Union Olimpije Matevž Zupančič previdno (na)pove, da si Olimpija želi v mednarodna tekmovanja. Tudi zaradi sponzorjev. Bilo bi malce iluzorno pričakovati, da bi spet dobila posebno vabilo v Evropo, kjer vnovič ni izpolnila pogojev za nastop v drugem najmočnejšem evropskem pokalu. Tega se v Stožicah zavedajo, zato potihem koketirajo s Fibo oz. Fibino ligo prvakov. »Da, tudi to je ena od možnosti za nas,« pove Zupančič, da je Olimpija eden od slovenskih klubov, ki si želi v tekmovanje, to pa je za sodelujoče klube brezplačno. To so na svoji koži lani izkusili Domžalčani, ki so bili zadovoljni z nastopi in razmerami v ligi prvakov. Letos tam Helios Suns (logično) ne bo, se pa z igranjem v Evropi prav v ligi prvakov spogledujejo v taboru podprvakov iz Rogaške Slatine. Predsednik kluba Kristijan Novak potrdi, da jih mika Evropa. A le pod pogojem, da bodo lahko igrali v svoji lično obnovljeni in urejeni dvorani. O svojih perspektivah se bo v prihodnjih dneh izjasnila tudi novomeška Krka, ki se še ni povsem pomirila s slabo sezono; ta ji je prinesla le tolažilno nagrado – superpokal. Evropsko dimenzijo novi sezoni bi radi dodali v Kopru, kjer domuje Sixt Primorska. Ambiciozni športni direktor in kreator klubske politike Walter Jeklin sestavlja zasedbo, ki bi bila lahko konkurenčna tudi prek meje. A bo treba najti primerno tekmovanje. Smola Primorcev je le v tem, da so bili sedmi v domačem prvenstvu, zato bodo morali počakati, da vsi bolje uvrščeni klubi odklonijo sodelovanje. Roko na srce: Primorci so med sezono menjali tekmovalne cilje – iz sprva razvojne ekipe je nastalo moštvo, ki je lovilo rezultat. Rok za prijavo ekip v ligo prvakov oz. Fibina klubska tekmovanja se izteče 24. junija. Precej bolj konkurenčna na tujem kot moška je naša ženska klubska košarka. Aktualne državne prvakinje iz Cinkarne Celje so v minuli sezoni postale zmagovalke regionalne lige WABA, v kateri bodo nastopale tudi v novi sezoni. Žal bo to edini slovenski ženski klub, ki se bo predstavil na tujem. Ilirija in Triglav Kranj sta se nastopu v regiji odpovedala. V primerjavi z moškimi pa ima v ženski konkurenci Slovenija nekaj besed pri vodenju: direktor lige je na Planini rojeni Celjan Uroš Kranjc.