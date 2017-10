Nareksova in Kajzerjeva tretji

TAŠKENT – Slovenski judoistki Petra Nareks in Kaja Kajzer sta na tekmi velike nagrade v uzbekistanskem Taškentu osvojili tretji mesti. Nareksova je bila tretja med borkami do 52 kg, Kajzerjeva pa v kategoriji do 57 kg. Andraž Jereb je bil sedmi med borci do 66 kg.

Judoisti in judoistke se ta konec tedna v Taškentu merijo na veliki nagradi. V konkurenci 200 tekmovalcev iz 21 držav se bo v prihodnjem koncu tedna predstavilo še pet slovenskih predstavnikov, prvi trije so dvoboje že opravili.

Nareksova je prvi dvoboj dobila, nato izgubila, v repasažu nato zmagala, prav tako pa je bila uspešna v borbi za bron, kjer je ugnala Poljakinjo Karolino Pienkowsko. Tudi Kajzerjeva je najprej zmagala, nato izgubila, v repasažu zmagala in v tekmi za bron premagala Italijanko Giulio Caggiano. Jereb je po uvodni zmagi nato dvakrat izgubil in osvojil sedmo mesto.