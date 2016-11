Namesto pokoja solatna skleda

Neverjetno! Hrvaška je imela vse na pladnju, po letu 2005 se ji je še drugič nasmihal teniški Davisov pokal. Hrvaški igralci so v finalu v Zagrebu pred Argentino vodili z 2:1, Marin Čilić pa je zadnjega dne posamičnih dvobojev pred Juanom Martinom del Potrom vodil že z 2:0 (7:6, 6:2) v nizih. A to je bil račun brez krčmarja oziroma Delpa, kakor je vzdevek skoraj dva metra visokega moža iz mesta Tandil. Nekoč četrtemu tenisaču svetovne lestvice je uspel zasuk in s 7:5, 6:4 in 6:3 osvojitev naslednjih treh nizov, teniški gavči pa so izenačili na dve. V zadnjem dvoboju na vse ali nič je nato Federico Delbonis s 6:3, 6:4 in 6:2 ugnal Iva Karlovića, Argentina pa je lahko prvič v svoji zgodovini za zmago v pokalu Davis dvignila cenjeno lovoriko. Hrvatje lahko zdaj objokujejo izgubljeno priložnost, Argentinci pa so po finalih v letih 1981, 2006, 2008 in 2011 naposled dobili dragoceno solatno skledo, kakor tudi radi imenujejo lovoriko za zmagovalca ekipnega tenisa. »Delpo je pokazal, kako veliko srce ima, zasukal je obračun, ki je bil videti že izgubljen. Federico pa je pod velikim pritiskom odigral popoln dvoboj,« je čudež v Zagrebu ocenil kapetan argentinske reprezentance Daniel Orsanic, zanimivo, po rodu Hrvat. No, gavče je k zmagi v hrvaški metropoli med tisočerimi rojaki spodbujal tudi nogometna legenda Diego Maradona. »Bil sem miren in pozitivno naravnan, tudi ko je Čilić že vodil z 2:0. Čakal sem na svoje priložnosti. To je bil čustveno izčrpavajoč dvoboj, a tudi ena največjih zmag v moji karieri. Bil pa sem že blizu tega, da zaradi poškodb teniškega loparja poklicno ne bi več nikoli prijel v roke,« je dejal del Potro, ki je denimo peti niz proti Čiliću odigral z zlomljenim prstom na levi roki. »Težko je, čutim veliko razočaranje. Po izgubljenem tretjem nizu sem se preveč zagnal, da bi dokončal utrujenega Argentinca, slednji je dobil priložnost za igro in jo izrabil. Je pa del Potro nenehno imel velike premore med začetnimi udarci, izvajal je pritisk nad sodnikom. Celo opsoval ga je, zato bi lahko bil tudi diskvalificiran,« pa je navrgel Marin Čilić.