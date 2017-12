Najbolj brano: Gajser v šoku: na stezi je umrl Igor

Po desetih letih ljubezni in dveh sinovih, štiriletnem Thiagu in enoletnem Mateu, sta tudi uradno sklenila zvezo nogometni zvezdnik Lionel Messi in njegova simpatija iz otroštva, prelepa Antonella Roccuzzo. Za škandal je poskrbela zvezdnikova mati. S svojo obleko je zasenčila nevesto, ki je nikoli ni prav marala.

