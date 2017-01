Naj se drugi ustrašijo nas, in ne mi njih

Zdaj gre zares! Slovenska rokometna reprezentanca se bo danes ob 14. uri v Metzu za uvod v 25. svetovno prvenstvo pomerila z Angolo, lani bronasto na afriškem prvenstvu, ki je doslej dvakrat nastopila na globalnih prvenstvih. V Tuniziji leta 2005 je zasedla 20. mesto, dve leti pozneje v Nemčiji pa 21. Za dober uvod v skupini B bo za fante selektorja Veselina Vujovića veljala le zmaga, še posebno zaradi dejstva, da sta igralca na desni strani slovenskega napada Jure Dolenec in Blaž Janc v zadnjih dneh prestopila v dva zelo ugledna kluba. Barcelona in Kielce bosta namreč od prihodnje sezone njuna klubska prihodnost.



Slovenski rokometaši so včeraj popoldne s francoskim hitrim vlakom po skoraj osemurni vožnji iz južnofrancoskega Montpelliera dopotovali v severovzhodni Metz, nato pa opravili tudi trening. V Montpellieru so namreč vadili vse od nedeljske zadnje pripravljalne preizkušnje pred mundialom s Francijo. Veselin Vujović bi si sicer za brušenje forme pred SP želel še kakšno tekmo, odigrali so jih namreč tri, kadrovsko pa mu največ težav povzroča poškodba Mihe Zarabca; Trebanjec naj bi izpustil današnji obračun z Angolo in zaigral šele v soboto proti Islandiji.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.