Nadal v retro finalu

Kakšen sanjski finale odprtega prvenstva Avstralije bo to! Jutri bomo v Melbournu spremljali dvoboj za teniške sladokusce, ko si bosta nasproti stala Švicar Roger Federer in Španec Rafael Nadal. Ta je namreč v drugem polfinalnem dvoboju premagal Bolgara Grigorija Dimitrova s 6:3, 5:7, 7:6 (5), 6:7 (4) in 6:4. Federer je bil v četrtek s 7:5, 6:3, 1:6, 4:6 in 6:3 boljši od rojaka Stana Wawrinke. Tridesetletni Nadal je do zdaj v Melbournu slavil leta 2009, takrat je premagal prav Federerja, dvakrat pa je izgubil v finalu (leta 2012 in 2014). V maratonskem dvoboju s 25-letnim Dimitrovim, ki je bil leta 2014 polfinalist Wimbledona, je do zmage prišel po štirih urah in 56 minutah boja ter po tretji zaključni žogi. V finalu se bosta pomerila dolga leta najboljša igralca sveta, Nadal in Federer, ki sta v zadnjih letih osvojila kar 31 turnirjev za grand slam (Federer 17, Nadal 14). »Mislim, da nihče od naju ni računal na nastop v finalu odprtega prvenstva Avstralije. V prvi vrsti upam, da si bom dobro opomogel od napornega polfinala. Menim, da bo ta dvoboj privilegij za oba,« je dejal Nadal, ki se bo s 35-letnim Federerjem devetič srečal v finalu turnirja za grand slam, nazadnje je to bilo na odprtem prvenstvu Francije leta 2011. Nadal v zmagah vodi s 6:2. »To je prav posebna stvar. Zdaj imava spet priložnost, da igrava drug proti drugemu, potem ko sva v zadnjih letih imela kar nekaj problemov,« je dejal Rafa.



Da gre ta vikend v Rod Laver Areni za pravo parado superzvezdnikov teniškega športa, potrjujeta tudi udeleženki današnjega ženskega finala, sestri Serena in Venus Williams, ki sta skupaj osvojili 29 grand slam naslovov (Serena 22, Venus 7). Druga nosilka Serena bi se z zmago znova zavihtela na prvo mesto lestvice WTA, kjer je trenutno Nemka Angelique Kerber, ob tem pa bi postavila rekord v osvojenih turnirjih za grand slam. Zdaj je izenačena z Nemko Steffi Graf. Venus je nazadnje osvojila Wimbledon leta 2008. Ameriški sestri sta tudi včeraj trenirali skupaj in se pripravljali na velik družinski obračun. »Nič ne more zlomiti naše družine. Če že kaj, potem naju bo ta dvoboj še bolj zbližal. Jasno je, da želim videti, da Venus odigra kar najbolje, vem pa tudi, da Venus to želi zame. To je zgodba, katere konec ne more biti boljši, kot je. To je za obe velika priložnost za začetek nečesa novega,« je pred dvobojem z leto starejšo sestro dejala 35-letna Serena. Pri njiju gre v vsakem primeru za zmagovito zgodbo. Zmagala bo namreč Williamsova.

Zmagali Američanka in Čehinja

Američanka Bethanie Mattek-Sands in Čehinja Lucie Šafarova sta zmagovalki OP Avstralije v konkurenci ženskih dvojic. V finalu je ameriško-češka naveza premagala 12. nosilki, Čehinjo Andreo Hlavačkovo in Kitajko Peng Zhuai s 6:7 (4), 6:3 in 6:3. Drugi nosilki Mattek-Sandsova in Šafarova sta osvojili svoj skupno četrti naslov na turnirjih za grand slam. Leta 2015 sta dobili OP Avstralije in Roland Garros, lani pa OP ZDA. Tokrat sta za zmago prejeli 465.000 evrov.