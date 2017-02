Načrtuje redne spektakle za boksarske sladokusce

DEBRECEN – Ko je Dejan Zavec konec novembra 2015 sklenil svojo – za slovenskega boksarja težko ponovljivo – športno pot, je bila njegova žena Nataša prepričana, da ga bo imela več ob sebi. A se je malce uštela, saj je zaradi številnih obveznosti pravzaprav še več zdoma, kot je bil med kariero.



Ptujski šampion je namreč v vlogi trenerja trdno odločen nadaljevati uspešno zgodbo v boksu, zato se s svojimi izbranci iz DZ Boxinga redno udeležuje tekmovanj doma in v tujini, kjer je bil letos že dvakrat. Tako se je januarja z Vido Rudolf (do 60 kg), Tomijem Lorenčičem (do 63 kg), Janom Sekolom (do 69 kg) in Aljažem Venkom (do 75 kg) na povabilo Dietmarja Dzemskega, očeta Dejanovega dolgoletnega trenerja Dirka Dzemskega, udeležil revije v Görzigu na Saškem, pred dobrimi desetimi dnevi pa je s Sekolom in Venkom nastopil še na turnirju svetovne zveze AIBA v Debrecenu.



»Turnir na Madžarskem je ob Halleju in Ustiju eden od najmočnejših v Evropi, na njem so se predstavili vsi najresnejši kandidati za kolajne na junijskem prvenstvu stare celine v Harkovu. Če želiš ostati v stiku z najboljšimi, moraš spremljati njihov razvoj, zato si ne smeš dovoliti, da ne bi hodil na takšna tekmovanja,« je presodil 40-letni Ptujčan, zelo zadovoljen, kako sta njegova varovanca zastopala Slovenijo v Debrecenu. Sekol je po zelo dobri predstavi tesno izgubil z bistveno izkušenejšim Čehom Davidom Kotrcem, Venko pa je na presenečenje mnogih izločil favoriziranega Victorja Carapcevschila, že dobitnika kolajne na prvenstvu Evropske unije (EU).



»Moram reči, da tako dobrega Aljaža še nisem videl. Proti izjemno kakovostnemu boksarju je lepo povezoval udarce v glavo in telo, z njimi osvajal dragocene točke, ki so mu na koncu prinesle eno od večjih zmag doslej v karieri. Odmevala je tudi med tujci, saj so se še Hrvati, Kazahstanci in Rusi čudili Venkovi senzaciji,« je Zavec opisal, kako je 23-letni Konjičan prišel do odmevnega skalpa. V tej borbi se je Venko, ki je za nastop na turnirju izvedel šele dva tedna pred odhodom, potem ko se je poškodoval Ljubljančan Andrej Baković, tako iztrošil, da naslednji dan proti Johnu Dochertyju ni ponovil takšne predstave. Se je pa po Dejanovih besedah vseeno dostojno kosal s škotskim reprezentantom, ki je zmagal po točkah z 2:1. Slovenski boksarji so sposobni več, kot se zavedamo.



Vcepiti pravo miselnost



Mr. Sympathikus je pohvalil tudi Sekola, ki je – glede na to, da ima za seboj komaj 30 dvobojev – prekosil samega sebe. »Jan je znova dokazal, da še zdaleč ni eden tistih virtualnih borcev, ki veliko govorijo in malo naredijo. Vsekakor ima velik potencial, saj ima res izjemne sposobnosti,« je še ocenil nekdanji profesionalni svetovni prvak v velterski kategoriji po različici IBF. Iz Madžarske, kjer je spletel obilo novih poznanstev, se je vrnil s številnimi koristnimi podatki, ki jih je dobil predvsem v neformalnih pogovorih s tujimi strokovnjaki. Še posebno se mu je vtisnil v spomin njihov pogled na poraze.



»V Sloveniji so porazi težko spremenljivi, mnogi se jih sramujejo. Ker se jih tako zelo bojijo, nočejo ničesar tvegati, zato stopicajo na mestu. V tujini nanje gledajo kot na ključne lekcije, ki ti pomagajo pri vzponu na vrh; tam ni bistveno, kolikokrat izgubiš, temveč je pomembneje, kolikokrat se pobereš in koliko močnejši greš naprej bogatejši za novo izkušnjo. Le tako postaneš zmagovalec,« je pojasnil ptujski šampion, ki bo poskušal to miselnost vcepiti tudi svojim izbrancem. Ne dvomi, da so iz pravega testa. Ker močno verjame vanje (in še v nekatere druge slovenske boksarje, kot so že omenjeni Baković, Denis Lazar, Igor Pertot...), si prizadeva, da bi jim po zgledu iz tujine omogočil redne dvoboje v ustreznih ambientih z vrhunskimi tekmeci iz Avstrije, Hrvaške, Italije, Madžarske, Nemčije... Nekoč morda celo iz Kube in ZDA.



Zato se je že povezal z najboljšimi hoteli v Celju, Ljubljani, Mariboru in na Obali, ki so že pokazali precejšnje zanimanje za tovrstne prireditve, tako da bo po vsej verjetnosti že v kratkem izpeljal prvi večer boksa. »Iz lastnih izkušenj vem, da je v Sloveniji veliko ljubiteljev boksa, ki pogrešajo kakovostne obračune. Te si zaslužijo tudi naši najboljši borci, ki so sposobni precej več, kot se zavedamo. A bodo lahko – kot sem že dejal – napredovali le, če se bodo stalno merili z najboljšimi nasprotniki iz tujine,« je Zavec razgrnil načrte in zagotovil, da bodo pristaši te plemenite borilne veščine pri nas že kmalu prišli na svoj račun.