Načete po presenečenje

Rokometašice Krima so v sanjski formi odigrale uvodni del letošnje lige prvakinj in zmagale v skupini D. Jutri se zanje začenja drugi del lige prvakinj, Ljubljančanke so v skupini 2 še s petimi sotrpinskimi ekipami, Krim in Győr pa s 6 prenesenimi točkami pred prvim krogom tudi vodita. Larvik in Midtjylland jih imata po štiri, Esbjerg in klubski prvak stare celine Bukarešta pa po dva. Krimovke bodo za uvod jutri ob 16.30 gostovale pri evropskih klubskih podprvakinjah v madžarskem Győru, njihov položaj pa je pred nadaljevanjem sezone povsem drugačen. Najprej je odličen klubski ritem decembra pretrgalo evropsko prvenstvo, na katerem je slovenska reprezentanca s štirimi krimovkami osvojila 14. mesto, trenerju Urošu Bregarju pa je pred na novo zagnano LP največ preglavic povzročila poškodba levega kolena odlične organizatorice igre Elizabeth Omoregie. Nigerijska Bolgarka je sicer medtem s Krimom podaljšala pogodbo do leta 2020, za dve naslednji sezoni se je zaobljubila levičarka Alja Koren, tudi trener Uroš Bregar bo Krim trenersko peljal naprej do istega leta kot Omoregiejeva. Zaradi poškodbe Omoregiejeve je vodstvo nekdanjih evropskih prvakinj s posoje v Ajdovščini vrnilo slovensko reprezentantko Nino Zulić. Kaplja čez rob vsega zdravstveno slabega so oziroma so bile težave s poškodbami pri Poloni Barič (že na EP), Tamari Georgijev in Valentini Blažević. Torej se je v pisarnah in ambulantah dogajalo marsikaj, zdaj se mora tudi na igrišču, če se Krim želi uvrstiti med prve štiri ekipe, ki se bodo prebile v četrtfinale lige prvakinj.



Četrto mesto realno



Uroš Bregar se zaveda zahtevnosti drugega dela evropske poti. »Tako kot sem ponosen na rezultate v ligi prvakinj in uvrstitev med najboljših dvanajst ekip, si kot vsak trener želim, da bi se naše zmage nadaljevale. A v drugem delu nas čakajo same vrhunske vrste, tudi evropske prvakinje in podprvakinje. Premor nam je prinesel nekaj poškodb igralk, a moja naloga je, da ekipo pripravim maksimalno. Kaj bo to pomenilo na tekmi, bomo šele videli. Menim tudi, da imamo več možnosti na domačih obračunih, cilj in velika želja pa je uvrstitev med osem najboljših. Težko bo, a kljub temu menim, da je četrto mesto realno,« ocenjuje Krimov trener, ki računa, da bosta Baričeva in Georgijeva že tako ozdravljeni, da bosta nared za obračun na Madžarskem, stanje tetive Blaževićeve pa še zahteva čas, tako kot koleno Elizabeth Omoregie. »Kolikor sem bila vesela, ker smo se uvrstile v drugi krog lige prvakinj, me zdaj žalosti, ker tekmovanja ne bomo mogle nadaljevati v enaki postavi. Našo igro moramo zdaj graditi na novo in jo prilagajati. Priložnost bodo dobile druge igralke, upam na sproščenost, da morebiti presenetimo katero od tekmic in se uvrstimo v četrtfinale,« kapetansko razmišlja vratarka Miša Marinček. Nina Zulić je dodala: »Vesela sem, da sem se vrnila v Krim. Upam, da se bomo izkazale in se uvrstile med osem najboljših ekip.«