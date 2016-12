Na SP brez Uroša Zormana, visi tudi nastop Bombača

Rokometa je toliko, kot bi ga kot darila za decembrski čas prinesel dedek Mraz. Slovenske rokometašice so končale evropsko prvenstvo, od 11. do 29. januarja pa rokometaše v Franciji čaka svetovno prvenstvo. Slovenija bo v skupini B v Metzu po vrstnem redu igrala z Angolo (12. 1.), Islandijo (14. 1.), Makedonijo dva dni pozneje, Tunizijo (17. 1.) in 19. januarja s Španijo. V osmino finala se uvrstijo najboljše štiri reprezentance iz vsake od štirih skupin. No, za SP se je treba pripraviti, slovenski selektor Veselin Vujović bo svoje fante zbral naslednji četrtek v Zrečah, 30. 12. bo izbrana vrsta v Brežicah odigrala prijateljsko tekmo s Savdsko Arabijo, 6. in 8. januarja pa v Toulousu in Montpellierju s Francijo.



Vozni red je torej znan, kdo bo v vagonu? Dvajset mož se bo zbralo na začetku priprav, Veselin Vujović pa je v povezavi s kadrovanjem povedal: »Dean Bombač je poškodovan. V prvem delu priprav ga ne bo, če bodo zdravniški pregledi reber izkazali ugodne izvide, bo v postavi. Je 70 odstotkov možnosti, da bi zaigral na SP. Dolgoletni kapetan Uroš Zorman zagotovo ne bo potoval v Francijo. Ne more odigrati turnirskega sistema svetovnega prvenstva s težkimi tekmami vsak drugi dan. Z nami bo vadil v Zrečah, priskočil bo na pomoč v poznejših tekmah kvalifikacij za evropsko prvenstvo. Takšen je obojestranski dogovor, Zorman se še ni poslovil od reprezentance. Ni pa v vseh teh letih imel pravega počitka, odigral je vsa velika tekmovanja.«



Potem je obrazložil nekaj kadrovskih rešitev, na desnem krilu se je za Gašperja Marguča, ki klubsko ni ravno v vrhunski formi, odločil, ker ga pozna bolje od Maria Šoštariča. »Šoštarič v Szegedu igra bolje kot Marguč v Veszpremu, so pa igralci, ki v klubu igrajo fantastično, a v reprezentanci ni več tako,« je povedal Črnogorec. »Smo resna reprezentanca, na svetovnem prvenstvu želimo dobiti vse tekme. Vsak obračun bo krvav dvoboj, trudili se bomo, da bomo svetovni prvaki. Če se bomo hecali, pa bomo tretji,« se je na koncu pošalil slovenski selektor Veselin Vujović in resno dodal, da bi bila objektivna uvrstitev v četrtfinale.